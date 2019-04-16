2019-04-16T05:59:19+03:00
Общество

Тюменские родители разбирались, что важнее: оценки или отношения с ребенком

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14 апреля в тюменском технопарке состоялся областной форум «Семья». Одно из наиболее интересных выступлений прошло на секции «Психология». Перед тюменскими родителями выступил детский психолог с 15-летним стажем из Санкт-Петерубрга, директор по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего» Никита Карпов. Эксперт спросил собравшихся, что они выберут: отношения с ребенком или учебу?

По мнению Никиты Карпова, когда родителям страшно, они делают акцент на том, что понимают: оценках в школе и генерализации результатов. Но так можно испортить контакт с ребенком.

- Конфликты снижают уровень доверия между родителями и детьми, - уверен детский психолог. - Если ситуация в семье накаляется, нужно снизить эмоциональную значимость ошибок ребенка, расставить приоритеты, а также определить и согласовать цели учебы.

Специалист предложил родителям, прежде всего, ответить самим себе на вопрос: зачем их ребенку хорошо учиться?. Наладить же отношения с подростком помогут разговоры о чем-то кроме учебы, искренний интерес к его персоне. Также членам семьи важно всегда быть на стороне ребенка.

После доклада эксперта буквально завалили вопросами тюменские родители. Старшее поколение волновало, как перебороть страх за судьбу ребенка из-за неуспеваемости в школе, какие вопросы задать, чтобы наладить контакт, реально ли увлечь ребенка предметом или выбором будущей профессии.

- В Тюмени очень энергично: много детей, родители задают важные вопросы и внимательно слушают», - поделился с Megatyumen.ru впечатлениями после доклада Никита Карпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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