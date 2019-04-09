СЕГОДНЯ 16:31 2019-04-09T16:35:41+03:00

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В Тюмени скончалась ВИЧ-диссидентка. Женщина не лечилась сама и не лечила своих детей, которые тоже заражены ВИЧ. В итоге тюменка заболела туберкулезом и только когда ситуация стала критической она согласилась лечиться. Но врачи уже не могли ей помочь.

Об этой трагической истории сегодня на пресс-конференции рассказала пресс-секретарь тюменского «Центра профилактики и борьбы со СПИД» Елена Лосева. Она добавила, что сейчас медики ищут детей, чтобы помочь им и они не погибли.

– Иногда диссиденты осознают, что надо лечиться и приходят в Центр, после чего им становится лучше, - отметила Лосева.

Напомним, что в Тюменской области был случай когда в июля 2017 года от ВИЧ скончалась 2-летняя девочка. Ее мать не давала лечить дочь и та, не получив нужной терапии умерла.

Сегодня в регионе дан старт проекту «Красные бренды». Смысл его в том, чтобы подключить к профилактике и информированию населения о ВИЧ-инфекции местных товаропроизводителей. В частности, они будут размещать на этикетках своей продукции красную ленточку - символ борьбы со СПИДом, призывать общественность регулярно проверять свой ВИЧ-статус, информировать о личной профилактике инфекции и участвовать в мероприятитях по противодействию распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU