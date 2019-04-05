Тюменских мам и пап на форум «Семья» приглашают вместе с детьми

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-05T16:47:45+03:00

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На областной форум «Семья» приглашают жителей и гостей Тюмени 14 апреля. Он пройдет в Тюменском Технопарке и регистрация на него уже открыта. Участие для гостей – бесплатное. В рамках форума состоятся бесплатные образовательные площадки для мам и пап.

- Образовательные площадки для родителей – это сердце форума. Именно с идеи помочь и дать полезную информацию тюменским родителям 4 года назад родилась идея создания областного форума «Семья», - делиться Елена Кашкарова, депутат Тюменской области, куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Секция «Психология» начнется с выступления детского психолога, директора по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего» из города Санкт-Петербург, Никиты Карпова. Никита раскроет тему: «Подростки и учеба. Что вы выберете: отношения или оценки?».

- Учеба - основной камень преткновения между родителями и подростками. При этом, в психологические задачи подросткового возраста учеба не попадает совсем. Чтобы повзрослеть - детям нужно решить другие задачи, - рассказывает Никита Карпов. - Родители редко осознанно подходят к вопросу обучения. Поэтому оценки в школе нагружены большим количеством лишних ожиданий и эмоций. И все же, самое важное, что могут родители сделать в подростковом возрасте своих детей - сохранить и развить качественные отношения. Иногда для этого приходится переключить свое внимание с учебы на другие вещи, важные ребенку.

Методист «Центра воспитания и социализации», психолог, Елена Новоселова поделиться с тюменскими родителями формулой счастливой семьи, а также расскажет, как не стать родителями-занудами.

Как поговорить с ребенком на щекотливые темы, например откуда берутся дети, объяснит Наталья Алексеевна Мальцева, методист «Центра воспитания и социализации», клинический психолог, психоаналитик, коуч.

Как помочь подростку в ситуации эмоциональной нестабильности, депрессивного поведения научит ведущий специалист Агентства семейного просвещения, профессионального обучения, повышения квалификации, развития кадрового потенциала «Семья», Юлия Николаевна Лукашенок.

Наряду с секцией по психологии пройдут еще две: «Особый ребенок» и «Семья и государство».

А мы напоминаем, что форум состоится 14 апреля с 10:00 до 15:00 в Тюменском Технопарке (Республики, 142). Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU