2019-04-05T08:14:55+03:00
Общество

На IV форуме «Семья» тюменских родителей ждут бесплатные лекции по детской психологии

Одну из секций посвятят воспитанию особенных детей
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Блок обучающих лекций для родителей пройдет на IV Областном форуме «Семья». Взрослым расскажут о психологии подростков, взаимодействии с государством при получении льгот и многом другом.

Одна из секций будет посвящена родителям особенных детей. Секция «Особый ребенок» в этом году построена так, чтобы каждая семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями здоровья, получила нужную и полезную информацию вне зависимости от возраста их ребенка.

- Когда в семье появляется такой ребенок, родителям необходима огромная психологическая поддержка, информирование о том, где можно на ранних этапах получить реабилитационную помощь, - рассказывает организатор форума «Семья», депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Именно об оказании ранней помощи и будет первый доклад. После взрослым расскажут о возможностях дошкольного и школьного обучения; о том, в каких учреждениях ребенок может получать образовательные услуги.

Эксперты отмечают, что когда ребенок с ОВЗ становится подростком, очень важно включать его в различные виды деятельности. Поэтому на одной из обучающих лекций специалисты центра «Семья» расскажут, чем они могут быть полезны родителям.

В завершении работы секции можно будет узнать о финансовой поддержке, льготах и субсидиях, которые могут получить семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

- Чрезвычайно важно доносить до родителей информацию обо всех имеющихся возможностях, в частности, организациях, которые активно включены в процесс развития детей с ОВЗ любого возраста, ведь в «гонке», состоящей из реабилитационных занятий, родители лишены этих знаний, - подчеркивает модератор секции, руководитель АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» Наталия Ситова. - Также, не в полном объеме родители знают обо всех льготах и финансовой поддержке, мы учли это и обязательно все расскажем.

Полное расписание IV Областного форума «Семья» можно посмотреть здесь. Участие в нем бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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