В Тюмени при пожаре в старинном доме 19 века пострадал реставратор и его коллекция деревянных наличников

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-03T11:40:27+03:00

В пожаре был нанесен ущерб коллекции деревянных наличников, собранной реставратором за более чем 30 лет работы. Фото Аси Шадриной

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Вадим Шитов, почетный гражданин города Тюмени и владелец мастерской, которая сегодня пострадала при пожаре, угодил в больницу. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Кроме того, в пожаре был нанесен ущерб коллекции деревянных наличников, собранной реставратором за более чем 30 лет работы.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области подтвердили, что в пожаре есть пострадавший с ожогом. Там рассказали, что вызов в скорую поступил в 11.22, а первая бригада скорой помощи прибыла на место через семь минут.

В МЧС классифицировали пожар 5 степени огнестойкости. Фото Аси Шадриной

- Медицинская помощь понадобилась одному человеку, он был доставлен в ОКБ№1, где врачи у него диагностировали поверхностный ожог (не более 10%). Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, предварительно - госпитализация не потребуется, - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что на месте пожара также потребовалась помощь женщине, которая почувствовала себя плохо.

Напомним, пожар 5 степени огнестойкости в мастерской по улице Дзержинского, 34 произошел сегодня в 11.22. Пожарным удалось потушить пламя, тем не менее, памятник пострадал от огня.

Пожарным удалось потушить пламя, тем не менее, памятник пострадал от огня. Фото Аси Шадриной

ДЛЯ СПРАВКИ

Вадим Шитов связал свою жизнь с художественной резьбой по дереву с 1981 года. Окончил спецкурсы в московском институте «Спецпроектреставрация». Создал реставрационную мастерскую «МНИХ», где под его руководством проводились реставрационные работы по восстановлению памятников истории и культуры Тюменской области. Сегодня он возглавляет «Центр возрождения народных промыслов Тюменской области», где делится своим опытов, проводя занятия по деревянной резьбе. Вадим Шитов также издал книгу «Резная мелодия Тюмени». В ней он рассказал о сохраненных его мастерской памятниках деревянного зодчества и их уникальных особенностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU