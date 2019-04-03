В Тюмени горит памятник архитектуры 19 века, где находится мастерская известного реставратора

В исторической части Тюмени по улице Дзержинского, 34 горит старинный особняк, которому насчитывается более 100 лет. В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили, что пожар 5 степени огнестойкости в двухэтажном здании начался в 11.22. К месту происшествия были направлены 34 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС. Возгорание уже устранили, но причины и ущерб будут установлены позднее.

Здание было построено в 1909 году, его владелицей тогда была мещанка Ф.И. Рубцова. Сейчас оно нежилое, но в нем размещается реставрационная мастерская Вадима Шитова. Этот мастер вместе со своим сыном Святославом восстановили архитектуру более 30 исторических деревянных зданий. Они возродили и этот дом, в том числе по архивным чертежам воссоздали деревянный забор и ворота, украшенные резными кувшинками и лилиями. Поэтому понятна особая боль Вадима Шитова, который всегда боролся за сохранение объектов исторического наследия.

Реставратор Вадим Шитов остро переживает ущерб, который пожар может нанести памятнику деревянного зодчества. Фото подписчиков паблика "Моя Тюмень"

По информации очевидцев, пожар начался на кухне. В этот момент там находился сам владелец мастерской. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что есть один пострадавший, предварительно, с ожогом руки. Его доставили в ОКБ№1, где врачи у него диагностировали поверхностный ожог (не более 10%). Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, предварительно - госпитализация не потребуется. Очевидцы говорят, что пострадавшим мог быть Вадим Шитов. Кроме того, еще одна женщина на месте пожара почувствовала себя плохо, ей помощь была оказана на месте.

Кстати, в своей мастерской реставраторы не только занимались восстановлением старинных элементов деревянного зодчества, но и проводили мастер-классы резьбы по дереву для взрослых и детей.

Напомним, ранее в декабре 2018 года в Тюмени горел еще один деревянный особняк 19 века, в котором располагался ресторан «Золотая черепаха». Возгорание было настолько сильным, что его тушили около двух часов. Горела крыша, но особняк возможно восстановить.