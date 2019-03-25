В Тюмени зафиксирован третий случай кори

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-25T13:43:33+03:00

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Уже три случая кори зарегистрированы в Тюмени. Инфекция была сначала выявлена у 5-месячного малыша. Ребенка привезли из Киргизии и он не был привит. Младенец переболел дома, его мама за медицинской помощью не обращалась.

Вторым заболевшим стал 3-летний малыш, который живет в этом же подъезде многоквартирного дома. Девочку еще в феврале госпитализировали в инфекционную больницу и быстро вылечили. Выяснилось, что у нее не была проведена ревакцинация от кори, пояснили в областном управлении Роспотребнадзора. После выявления этого случая медики организовали наблюдение и вакцинацию всех жильцов дома а также тех, с кем мог контактировать с ребенком.

И вот третий случай из этого же дома. В этот раз вирус подхватил взрослый, у которого тоже не оказалось прививки. Сейчас врачи продолжают противоэпидемические мероприятия в очаге заражения: они наблюдают за состоянием жителей дома.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году в регионе было зафиксировано пять случаев кори - три ребенка и два взрослых. Тогда горожане заболели, отдыхая в Тайланде.

Медики напоминают, что корь – тяжелое острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, выраженной интоксикацией, конъюктивитом, воспалением верхних дыхательных путей, сыпью. Передаётся воздушно-капельным путём. Контакты с заболевшим или даже посещение помещения, где 1 час назад был больной, в 95 процентов случаев приводят к заражению.

Заболевание опасно своими осложнениями. Наиболее частым являются пневмонии. У взрослых - чаще менингоэнцефалит, нередко, оставляющий необратимые последствия со стороны центральной нервной системы.

Жителям региона рекомендуется проявлять настороженность, и при появлении первых признаков заболевания корью (высокая температура, сыпь, кашель, насморк) незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU