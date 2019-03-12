Санитарные врачи Тюмени выясняют, где и как заболел корью трехлетний малыш

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-12T15:16:00+03:00

Медики ставят прививки всем, кто контактировал с ребенком

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Санитарно-эпидемиологическое расследование проходит в Тюмени. Представители областного управления Роспотребнадзора выясняют, где подхватил вирус кори 3-летний малыш. Предварительно установлено, что мальчик в середине февраля общался со взрослым, приехавшим из другого региона. Родители и остальные родственники корью не заболели. С того времени других случаев кори не зафиксировано.

Чтобы предупредить распространение вируса организованы наблюдение и вакцинация всех, кто контактировал с ребенком. Прививки соседям по дому поставлены бригадами поликлиник №12» и №14. В саду, который посещая мальчик, дети были привиты.

- Сам ребенок прошел лечение в областной инфекционной больнице и в удовлетворительном состоянии уже выписан домой, - сообщила пресс-секретарь областного Департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году в регионе было зафиксировано пять случаев кори - три ребенка и два взрослых. Горожане заболели, подхватив вирус во время отдыха в Тайланде.

Врачи напоминают, что корь – тяжелое острое вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, выраженной интоксикацией, конъюктивитом, воспалением верхних дыхательных путей, сыпью. Передаётся воздушно-капельным путём. Контакты с заболевшим или даже посещение помещения, где 1 час назад был больной, в 95 % случаев приводят к заражению.

Заболевание опасно своими осложнениями. Наиболее частым являются пневмонии. У взрослых - чаще менингоэнцефалит, нередко, оставляющий необратимые последствия со стороны центральной нервной системы.

Жителям региона рекомендуется проявлять настороженность, и при появлении первых признаков заболевания корью (высокая температура, сыпь, кашель, насморк) незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU