2019-02-14T10:21:40+03:00
Общество

В помощь школам выпустят онлайн-пособие по безопасному поведению в сети

Об интернет-угрозах предлагают рассказывать языком интерактивных игр
Поделиться:
Фото: Сергей ПолюховФото: Сергей Полюхов
Изменить размер текста:

Образовательный проект, посвященный правилам безопасного поведения в интернете, изначально задумывался как серия интеллектуальных турниров. Его инициатор, полуфиналист федерального конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Паймулин организовал несколько школьных турниров «Что? Где? Когда?» в Тюменской области и ЯНАО. В Тюмени викторины среди учащихся 6-7 классов состоялись в школах №5 и №12. В игровой форме подросткам рассказали об ответственности за преступления в сети, опасностях в социальных сетях, защите личных данные в Интернете.

– Я обратил внимание на то, какие сайты посещает мой ребенок, как проводит время в Интернете, и задав ему несколько вопросов, понял, что тема важна и для других его сверстников. Мы подобрали команду специалистов, вместе с которыми проработали вопросы и выбрали эффективный игровой формат. Образовательный процесс, построенный на принципах соревнования, помогает детям лучше усваивать новую информацию, – рассказал Иван Паймулин.

В жюри школьных турниров вошли приглашенные эксперты проекта: депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова и директор IT-компании «Саас Технологии» Алексей Томилов. Они оценили знания школьников и поддержали идею развития проекта.

– Мы планируем продолжать уроки интернет-безопасности не только разовыми мероприятиями. В планах разработка сайта, на котором эта интеллектуальная игра будет доступна в онлайн-формате, также с помощью нашего сайта урок безопасного интернета в рамках классного часа или занятия по информатике сможет провести любой учитель. Я думаю, мы будем сотрудничать с департаментом образования Тюмени и вместе определим, как донести эту информацию до всех школ, – отметил автор проекта Иван Паймулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ко Дню защитника Отечества: в «Пионере» пройдёт концерт «Папин день» и акция «Нам доверена память»
Тюменцев приглашают погасить открытки и письма художественными штемпелями «День защитника Отечества»
В Ялуторовске любвеобильный мужчина пострелял из «пневмата» в голову соперника
Тюменские приставы арестовали автомобиль компании, накопившей 459 штрафов
Ревнивый ишимец избил бывшего мужа подруги металлической флягой
Дмитрий Назаров и Олег Урушев презентуют тюменцам историческую эпопею «Тобол»
Тюменцы могут проконсультироваться у специалистов по вопросам газификации, капремонта и отсутствия отопления
Пьяный тюменец застрелил из ружья пенсионера, попав в лобовое стекло автомобиля
Самый популярный подарок на День Святого Валентина у тюменцев - мишки из декоративных роз
Опубликовано видео с места взрыва газа на АЗС в Тюмени
Магистр любовных наук зовёт тюменцев сдать зачёт по «Истории любовных отношений»
В Тюмени пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе
Ишимский студент стащил у тобольских вахтовиков сразу четыре мобильника
Тюменцы могут купить мясо, рыбу, молоко и мёд на продовольственной выставке
Тюменец во время застолья ударил собутыльников ножом в живот и в шею
В Тюмени 14 февраля погаснут четыре светофора
Пьяный тюменец жестоко избил мать деревянной палкой из-за газовой плиты
Погода в Тюмени 14 февраля: в День святого Валентина будет ярко светить солнышко
Банк УРАЛСИБ предлагает весенний сезонный вклад «Журавли»
Влюбленные пары смогут бесплатно покататься на главном катке Тюмени
За год в стенах тюменских колоний зарегистрировали брак около 200 пар
Знакомство в социальной сети едва не стояло тюменке машины
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»