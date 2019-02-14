В помощь школам выпустят онлайн-пособие по безопасному поведению в сети

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-14T10:21:40+03:00

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Образовательный проект, посвященный правилам безопасного поведения в интернете, изначально задумывался как серия интеллектуальных турниров. Его инициатор, полуфиналист федерального конкурса управленцев «Лидеры России» Иван Паймулин организовал несколько школьных турниров «Что? Где? Когда?» в Тюменской области и ЯНАО. В Тюмени викторины среди учащихся 6-7 классов состоялись в школах №5 и №12. В игровой форме подросткам рассказали об ответственности за преступления в сети, опасностях в социальных сетях, защите личных данные в Интернете.

– Я обратил внимание на то, какие сайты посещает мой ребенок, как проводит время в Интернете, и задав ему несколько вопросов, понял, что тема важна и для других его сверстников. Мы подобрали команду специалистов, вместе с которыми проработали вопросы и выбрали эффективный игровой формат. Образовательный процесс, построенный на принципах соревнования, помогает детям лучше усваивать новую информацию, – рассказал Иван Паймулин.

В жюри школьных турниров вошли приглашенные эксперты проекта: депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова и директор IT-компании «Саас Технологии» Алексей Томилов. Они оценили знания школьников и поддержали идею развития проекта.

– Мы планируем продолжать уроки интернет-безопасности не только разовыми мероприятиями. В планах разработка сайта, на котором эта интеллектуальная игра будет доступна в онлайн-формате, также с помощью нашего сайта урок безопасного интернета в рамках классного часа или занятия по информатике сможет провести любой учитель. Я думаю, мы будем сотрудничать с департаментом образования Тюмени и вместе определим, как донести эту информацию до всех школ, – отметил автор проекта Иван Паймулин.

ИСТОЧНИК KP.RU