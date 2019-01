Погода в Тюмени 13 января: грядёт потепление

12 Янв. 23:00 2019-01-12T23:00:41+03:00

В Тюмени сегодня, 13 января, ожидается облачность, местами небольшой, умеренный снег, в отдельных районах метель, гололедные явления, ветер южный, юго-западный ночью 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура ночью -13…-18 C, к утру повышение температуры -7…-12 C, днем -2…-7 C.

В отдельных районах прогнозируются неблагоприятные погодные явления: метель, гололёд, ветер южный, днем 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с.