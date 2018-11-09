2018-11-09T14:53:50+03:00
Общество

В Тюмени стартовала благотворительная акция «Сельская библиотека»

От горожан ждут книги в дар
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В Тюмени стартовала благотворительная акция «Сельская библиотека»В Тюмени стартовала благотворительная акция «Сельская библиотека»
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Ежегодная акция «Сельская библиотека» стартовала сегодня, 9 ноября в Тюмени. Она посвящена юбилею великого российского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

Ежегодно коммуникационное агентство «Пионер» совместно с федеральным проектом «Крепкая семья» и Тюменским региональным отделением «Российского детского фонда» собирает полезные и интересные книги для пополнения фонда сельских библиотек юга Тюменской области.

- Ни для кого ни секрет, что в нынешних реалиях книги мы все чаще читаем на электронных носителях, нежели в бумажном варианте. Тем не менее в селах и деревнях до сих пор существует проблемы с доступом к Интернету, поэтому остро стоит необходимость постоянно пополнять фонд библиотек, - отметила куратор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Тюменцы могут принести свои книги в офис агентства по адресу: Тюмень, проезд Геологоразведчиков, 28а, каб. 101 в будни с 8:00 до 17:00. В прошлом году за пять дней было собрано более 300 экземпляров.

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