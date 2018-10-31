2018-10-31T09:12:04+03:00
Общество

В Тюмени открывается Школа для родителей особенных детей

Участников ждут групповые занятия и индивидуальные консультации
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Фото из архива АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты"Фото из архива АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты"
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Уже 1 ноября на базе детского сада №133 начнет работу "Школа для родителей особенных детей". Проект направлен на оказание психологической и информационной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) и реализуется АНО "Центр коррекции аутизма "Новые горизонты".

- Такой формат, как школа, был выбран нами не случайно. Школа - это двухмесячная программа поддержки для родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра(РАС) и ментальными нарушениями развития. Идея проекта была предложена специалистами ТОГИРРО, Департамент образования и науки Тюменской области поддержал нас, - рассказывает руководитель "Школы для родителей особенных детей" и центра коррекции аутизма "Новые горизонты" Наталия Ситова.

Занятия в "Школе для родителей особенных детей" будут проходить как в групповом формате, так и в формате индивидуальных консультаций.

Участие в проекте позволит родителям, воспитывающим ребенка дошкольного возраста с РАС и ТМНР научиться положительно воспринимать диагноз ребенка; изучить различные подходы к обучению и развитию своего ребенка; познакомиться с лучшими образовательными практиками в сфере обучения и развития ребенка с РАС и ментальными нарушениями развития.

Специалисты, задействованные в проекте, помогут родителям научиться правильно общаться со своим ребенком, играть с ним, обучат различным приемам и техникам эффективного взаимодействия.

Участие в проекте "Школа для родителей особенных детей" совершенно бесплатное, благодаря финансовой поддержке проекта депутатом Тюменской областной Думы Кашкаровой Еленой Витальевной, координатором федерального проекта "Крепкая семья".

- Родители, столкнувшиеся с любым диагнозом у своего ребёнка, всегда нуждаются в поддержке. Получение базовых знаний по взаимодействию со своим ребенком сделает процесс его развития и обучения в условиях коррекционного сада и, в дальнейшем, в условиях коррекционной или общеобразовательной школы, более эффективным, - поделилась Елена Кашкарова.

- Уверена, что в результате обмена опытом, обучения и общения в нашей школе, родители получат необходимые знания и ту важную поддержку, которой не хватало мне несколько лет назад, когда моей дочери поставили диагноз расстройства аутистического спектра,- считает Наталия Ситова.

Первая группа уже набрана и в ней будут проходить обучение 6 семей.

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