20 Сент. 09:53 2018-09-20T09:55:32+03:00

Тюменские стоматологи рассказали, как ухаживать за зубами при сахарном диабете

Заболевания полости рта входят в восьмерку наиболее опасных осложнений у деабетиков

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Больные сахарным диабетом часто страдают от кариеса. В связи с повышенным содержанием глюкозы в крови, у них уменьшается слюноотделение, что ведет к развитию патогенных микроорганизмов и, в свою очередь, приводит к развитию кариеса.

Сахарный диабет сейчас широко распространен во всем мире, ежегодно количество диабетиков растет. Каждые 15 лет списки больных удваиваются.

На недавней научной конференции, посвященной проблемам при лечении сахарного диабета, директор института диабета в Москве, академик РАН Марина Владимировна Шестакова обратила внимание на то, что взаимосвязи диабета и стоматологических заболеваний уделяется мало внимания учеными-медиками, нежели другим болезням при диабете.

- Проблема сахарного диабета в стоматологии и стоматологическом лечении - колоссальная. Здоровье пищеварительного тракта, правильное питание – все начинается со здоровой полости рта. К сожалению, данный фактор не учитывается при составлении общей картины заболеваемости диабетом, - заметила ученый. – Но мы уже работаем в данном направлении. Всемирная организация здоровья добавила заболевания полости рта в 8 наиболее опасных осложнений при диабете.

Тюменские стоматологи уверяют, что при плановом подходе к здоровью полости рта никаких проблем не возникает.

- Когда пациент регулярно проходит осмотры у стоматолога и профессиональную процедуру гигиены полости рта, а для людей с сахарным диабетом - это каждые три месяца, никаких проблем не возникает, - отметила стоматолог-терапевт стоматологии «Доктор Альбус» Екатерина Деркач.

Лечение зубов при сахарном диабете

Лечение зубов при диабете и детей и взрослых не отличается. Как правило таких пациентов принимают в первой половине дня, желательно с утра, после приема пищи и сахаропонижающих препаратов. Время лечения – непродолжительное, так как у диабетиков повышенная утомляемость, что может стать причиной стресса, при котором начинаются скачки сахара. А каждый прием стоматологи заканчивают с постановкой постоянной пломбы, чтобы пациент не пропускал приемы пищи.

Тюменцы часто спрашивают у стоматологов можно ли при сахарном диабете использовать местную анестезию (укол). Так как у таких пациентов повышен болевой порог, то лечение чаще всего проходит с анестезией.

Анестезия при диабете используется на основании артикаина (ультакаин, например), либо на основании мепивакаина (карбокаин, например). Но местная анестезия применяется только при компенсированном состоянии, когда показатели сахара стабильны и нет скачков. Бывают случаи, когда несмотря на состояние сахара в крови, пациенту необходимо экстренное лечение, возможно использование только аппликационной анестезии (замораживающий гель). Но чаще всего такого рода пациенты имею датчики слежения за состоянием, и лечение проходит при полном контроле сахара в крови.

Острая боль, еще одна экстренная ситуация, при которой просто необходима анестезия, в данном случае, введение препарата возможно только после принятия высокой дозы инсулина.

Протезирование и имплантация зубов при сахарном диабете

Протезирование зубов при диабете должно быть спрланированным. Зубные протезы должны отвечать всем требованиям распределния нагрузки, при этом выбираются гиппоаллергенные материалы: никель-хром или кобально-хром. Сами коронки только из керамики, чтобы не было травмирования слизистой.

Имплантация зубов возможна, но только если нет убыли костной ткани, так как это может осложнить и увеличить срок приживаемости имплантата, и состояние сахара стабильно. Импланты также выбираются с пористым покрытием и ионами кальция.

«Перед имплантацией любого пациента отправляют на сдачу анализов, в которые входит и анализ на глюкозу, - делится хирург-имплантолог Екатерина Смышляева. – Это необходимо для того, чтобы исключить противопоказания к имплантации. В том числе, чтобы выявить заболевание на ранней стадии и скорректировать лечение».

Удаление зубов при сахарном диабете

Удаление зубов у больных диабетом может привести к воспалительному процессу. Поэтому крайне важно проводить подобные операции в утреннее время и после приема повышенной дозы инсулина.

При заболевании сахарным диабетом крайне важно следить не только за состоянием сахара в крови, но и за здоровьем полости рта: зубов, десны и слизистой.

Памятка по уходу за полостью рта при сахарном диабете

1. Контролируйте сахар в крови и следуйте указаниям вашего эндокринолога. Чем стабильней уровень сахара в крови, тем меньше вероятность получить заболевания десен.

2. Чистите зубы два раза в день. Используйте зубную щетку средней жесткости или мягкую, чтобы не травмировать слизистую и зубную пасту со фторидом.

3. Обязательно используйте зубную нить, чтобы избавиться от остатков пищи в межзубном пространстве.

4. Планируйте регулярное посещение стоматолога. Обязательное посещение профессионального осмотра раз в три месяца. Не забудьте предупредить своего доктора о сахарном диабете и покушайте перед посещением стоматолога.

5. Наблюдайте за состоянием десны. Незамедлительно сообщите о воспалении или кровоточивости десены своему доктору.

Ранняя диагностика стоматологических заболеваний и своевременное их лечение играют решающую роль в сохранении зубов и полноценной жизни.

СПРАВКА

Диабет - это эндокринное заболевание делится на несколько типов. Типы сахарного диабета – инсулинозависимые и инсулиннезависимые. Первым типом чаще всего болеют дети и подростки, а второй тип присущ взрослым. При первом типе в организме не вырабатывается гормон инсулин, второй тип – гормон вырабатывается, но его активность снижена.