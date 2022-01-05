Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 января 2022 года: еще 15 смертей от ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 января 2022 года. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 января 2022 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 151 и составило 91 175 человек, 15 человек скончались (всего – 3 454 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки: 151 случай заболевания (всего с начала пандемии – 91 175); 127 человек выздоровели (за весь период – 82 560); 16 детей заболели (из общего числа заболевших); 28 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 28 214 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано 1 000 160 вакцинаций против коронавируса, полным курсом – 946 642.

В Тюмени миллионному вакцинированному подарили путевку в санаторий. Им оказался 67-летний житель областной столицы Николай Змановский. Прививку пенсионеру поставили в городской поликлинике № 1.

– Это событие заслуживает того, чтобы его отметить. Поэтому мы вручили Николаю Николаевичу путёвку на двух человек в санаторий «Красная гвоздика», – сообщил глава региона Александр Моор на своих страничках в социальных сетях.

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.