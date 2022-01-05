В Тюмени миллионному вакцинированному подарили путевку в санаторий. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени миллионному вакцинированному подарили путевку в санаторий. Им оказался 67-летний житель областной столицы Николай Змановский. Прививку пенсионеру поставили в городской поликлинике № 1.

– Это событие заслуживает того, чтобы его отметить. Поэтому мы вручили Николаю Николаевичу путёвку на двух человек в санаторий «Красная гвоздика», – сообщил глава региона Александр Моор на своих страничках в социальных сетях.

По его информации, в Тюменской области сделали один миллион вакцинаций. В это число входят в основном те, кто поставил прививку впервые, но есть и те, кто обратился за ревакцинацией.

– Спасибо вам, земляки, за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих! – отметил Моор.