Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 28 декабря 2021 года: еще 15 смертей от ковида

В Тюменской области - еще 15 смертей от ковида за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 декабря 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 285 и составило 89 005 человек, 15 человек скончались (всего – 3 328 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 285 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 89 005), 913 человек выздоровели (за весь период – 76 952), 43 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов подключены к апаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 32 964 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 989 733 человека, полный курс прошли 929 625.

За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 715 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.