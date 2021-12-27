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Здоровье27 декабря 2021 9:14

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 декабря 2021 года: заболели еще 285 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 декабря увеличилось на 285.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 декабря увеличилось на 285.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 декабря увеличилось на 285. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 005 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 715 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.