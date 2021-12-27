Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 декабря 2021 года: заболели еще 285 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 декабря увеличилось на 285. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 27 декабря увеличилось на 285. Всего с начала пандемии ковид подхватили 89 005 человек.

За последние сутки в России выявлено 23 210 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 937 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 715 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 415 230 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 305 155 летальных исходов, выздоровели 9 293 486 человек.