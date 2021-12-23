«Первые два месяца самые важные»: топ-5 советов тюменского врача-невролога по восстановлению после COVID-19

Сильнейший удар при заболевании коронавирусом принимает на себя нервная система Фото: Мария Толстихина

Сильнейший удар при заболевании коронавирусом принимает на себя нервная система. Это объясняется тем, что туда прямиком способен проникать вирус. Но даже если болезнь победить удалось, нередко остаются осложнения, которые мешают вести привычный образ жизни. Как восстановиться после перенесенной инфекции и какие полезные привычки ввести в повседневный обиход, рассказал тюменский врач-невролог, мануальный терапевт Елизар Филиппов.

Влияние COVID-19 на нервную систему

По словам врача, оболочки мозга, сосуды и само вещество мозга в большей степени подвержены поражению COVID-19. Всё дело в том, что вирус может проникать через гематоэнцефалический барьер, который разграничивает нервную систему и общий кровоток. Болезнь может проходить бессимптомно или же давать о себе знать – всё зависит от иммунитета человека. Но серьезные поражения нервной системы возможны и в том, и в другом случае.

– При поражении нервной системы может возникнуть мышечная утомляемость, нарушение сна, головная боль, головокружение, ухудшение обоняния и вкуса. Заметно снижается работоспособность: человек уже не может работать так же продуктивно, как это было до заболевания. Помимо этого, пациенты часто отмечают снижение когнитивных функций – памяти, внимания, мышления. Возникает так называемый «мозговой туман» – набор симптомов, которые приводят к потере ясности ума или к нечеткости мышления, – поясняет Елизар Александрович.

Первые симптомы: на что обратить внимание?

Поскольку вирус может проникать в организм воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путем, первыми на его пути стоят клетки слизистых оболочек глаз, носа, рта и дыхательных путей. Слизистые носа и полости рта более уязвимы, а потому чаще всего первые симптомы при заболевании COVID-19 – это заложенность носа, изменение или снижение вкуса и запаха. Со слов доктора, примерно 80% пациентов имеют проблемы с обонянием и нарушением вкуса в начале заболевания и до самого излечения.

– Исходя из этого, надо понимать важность ношения средств индивидуальной защиты, а также соблюдения мер личной гигиены, – предупреждает врач.

– Некоторые неврологические симптомы после перенесенного заболевания могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. При этом распознать их правильно самому не получится, – добавляет он.

Важность реабилитации и её сроки

Для более быстрого возвращения к привычной жизни после COVID-19 важно вовремя начать процесс реабилитации. На сегодняшний день разработано много эффективных методик восстановления после перенесенной инфекции. Но действовать нужно незамедлительно, ведь успех лечения напрямую зависит от сроков его начала.

– Реабилитацию следует начинать сразу же после выздоровления. Первые два месяца после перенесенной инфекции самые важные: именно в этот период можно добиться наиболее высоких результатов. Чем дальше откладываются сроки, тем менее эффективным будет процесс восстановления, – объясняет Елизар Филиппов.

Со слов медика, перед началом лечения пациентам необходимо пройти некоторые исследования функций легких, анализ крови и проверить состояние сосудов, питающих головной мозг. Это поможет внести ясность при выборе методики лечения и оценить его эффективность в дальнейшем.

– Необходимо подходить комплексно, ведь расстройство одного органа может привести к дисфункции другого. Так, навязчивый продолжительный кашель может вызвать нарушения в шейном и грудном отделе позвоночника, что, в свою очередь, скажется на кровотоке. А плохое кровообращение может привести к снижению когнитивных функций, а также головным болям и головокружению, – резюмирует врач.

Эксперт также отмечает, что лучшая реабилитация – реабилитация мультидисциплинарной бригадой, то есть несколькими врачами разных специальностей. Но выбор ведущего специалиста зависит от того, с какими жалобами приходит пациент.

– Чаще работы врача-терапевта и невролога недостаточно для того, чтобы решить проблему. Нередко коронавирус приводит к возникновению дисфункций позвоночника в грудном и шейном отделах, грудной клетке, нарушая при этом подвижность диафрагмы, что приводит к ухудшению дыхания и недостаточному кровоснабжению головного мозга. В этом случае необходимо прибегнуть к помощи остеопата и мануального терапевта, – рекомендует невролог.

Топ-5 ключевых советов по восстановлению после COVID-19

– Уделяйте внимание своему дыханию. Проводите дыхательную гимнастику, больше гуляйте в парках и борах, старайтесь как можно чаще появляться на свежем воздухе. Однако всю дыхательную и физическую нагрузку надо совершать в пределах своих возможностей. Помните: всё начинается с малого.

– Читайте вслух, заучивайте стихи, запишитесь на занятия по танцам – это поможет стимулировать восстановление сниженных когнитивных функций организма. Наладится память, улучшится мышление. Также старайтесь избегать поглощения «информационного мусора».

– Возьмите за традицию каждое утро делать зарядку – это поможет дыханию быстрее восстановиться. Помимо этого, такой утренний ритуал окажет положительное воздействие на мыслительную деятельность.

– Контролируйте состояние своего здоровья. Следите за изменениями частоты дыхания, качества сна и переносимости физических нагрузок. Пройдите обследование и проконсультируйтесь с врачом для составления полной картины и подбора эффективного лечения.

– Выполняйте физические упражнения. Ходьба пешим ходом 20 – 40 минут в день минимум 3 раза в неделю станет прекрасным союзником в борьбе с последствиями от коронавируса. Прогулки лучше совершать за полтора-два часа до сна, таким образом вы получите двойную пользу. Движение – проявление жизни!

Врач уверен, всё получится, если относиться к своему здоровью бережно! Фото: Мария Толстихина

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