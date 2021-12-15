Что положить под елку: четыре идеи для новогодних телеком-подарков «Ростелекома»

Фото: Ростелеком

Новый год – время чудес, волшебства и сказочной атмосферы. Чтобы помочь вам порадовать близких, цифровой провайдер и Дед Мороз предложили топ идей цифровых подарков, которые станут самыми желанными накануне нового, 2022 года.

Идея № 1

Ваши родители живут в частном доме? Волнуетесь за сохранность дачи? Беспокоитесь за детей или непослушного питомца? Позаботиться о безопасности близких и быть спокойными за свою собственность поможет камера видеонаблюдения. С сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» вы всегда будете в курсе, что происходит дома, на парковке или приусадебном участке. С помощью этого оборудования можно в режиме реального времени наблюдать, чем занимаются дети, строительная бригада или старшие родственники.

Камера видеонаблюдения. Фото: Ростелеком

Умный гаджет позволяет передавать голосовые сообщения, например, напомнить ребенку, что пора покормить рыбок или делать уроки. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов и доступен только хозяину.

Идея № 2

Ищете виртуального помощника? Заказывайте Деду Морозу Капсулу с голосовым помощником Марусей от VK, которая живет в собственном приложении на Android и iOs, в почте, в браузере Атом, в умной колонке Капсула и Капсула Мини. Маруся умеет управлять Умным домом от Ростелекома, включать музыку и кино через Wink, может позвонить другу или вызвать такси.

Колонка "Маруся". Фото: Ростелеком

Дружелюбный голосовой помощник отлично ладит с детьми: Маруся знает сотни сказок, игр и загадок. Например, она может отправиться с ребенком в космический квест или включит расслабляющие звуки перед сном. Голосовой помощник помогает развиваться и учиться новому: находит ответы на сложные вопросы, рассказывает о крупнейших музеях и переводит слова на разные языки.

Идея № 3

Ваш муж обожает передачи про рыбалку и охоту? Ребенок любит смотреть мультики? Отличным подарком для всей семьи станет приставка Wink+, которая сможет превратить обычный телевизор в «умный». Небольшая коробочка объединяет телевидение, онлайн-кинотеатр, развлечения и облачные игры. Приставка Wink+ подключается по Wi-Fi и работает в любом месте, где есть интернет. При этом гаджет можно легко брать с собой в поездку, на дачу или в гости — при подключении к новой сети она продолжит работать со всем доступным абоненту контентом.

Wink. Фото: Ростелеком

Приставка оснащена видеосервисом Wink с более 300 ТВ-каналами и тысячами фильмов, а разместить ее можно в любой части квартиры или дома. И если после веселой новогодней ночи вам захочется окунуться в мир кинематографа, встретиться с супергероями, прикоснуться к тайнам северных мифов, то эксклюзивные премьеры фильмов о мстителях, злых демонах и графе Дракулове уже ждут пользователей видеосервиса Wink.

Идея № 4

Мощное игровое оборудование – мечта каждого геймера. За удобство игры в интернете отвечают два параметра: скорость доступа и задержки. Для любителей онлайн-игр отличным подарком будет роутер «Игровой RT-X», действующий на технологиях с помощью искусственного интеллекта.

Игровой роутер. Фото: Ростелеком

Домашний Wi-Fi-роутер, благодаря инновационным технологиям Huawei, умеет распознавать игровой трафик: при одновременном интернет-серфинге, просмотре роликов на Youtube, онлайн-гейминге и конференции по Zoom трафик будет в первую очередь доставляться для игр, а остальной канал пропорционально распределяется на другие сервисы. Кто играет – тот поймет!

Дед Мороз: «На Новый год все ждут чуда и исполнения желаний. Главное – выбирать подарок от всей души, а дарить – с любовью. С цифровыми подарками вы точно угадаете».

Ссылка на пресс-конференцию с Дедом Морозом https://youtu.be/y8XLlR9OAWk