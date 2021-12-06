В Тобольске под окнами жилого дома дважды взорвался автомобиль.

На парковке у дома № 22 в 15-м микрорайоне города Тобольска взорвался автомобиль. Взрыв прогремел дважды: это видно из записи камеры видеофиксации. Инцидент произошел в ночь на 6 декабря.

– Пассажир автомобиля получил травмы, водитель не пострадал. Полицейские осмотрели место происшествия. В настоящее время изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ожидается ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств произошедшего, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется местном департаменте здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной столице произошел взрыв автомобиля. Хлопок слышали многие горожане во втором Заречном микрорайоне. Очевидцы сообщали, что даже поднялась взрывная волна.

«Друзья, буквально 5 минут назад прогремел взрыв, поднялась взрывная волна выше деревьев в районе 2-го Заречного микрорайона», – написал в группе «Топ Тюмень» в соцсети в «ВКонтакте» Эдгар Караисаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Широтной в Тюмени взорвался автомобиль

Местные жители услышали громкий хлопок (подробнее)