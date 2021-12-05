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Выставка народных рукотворных кукол открылась в Голышмановском краеведческом музее. Таким культурным событием инициативная группа «Кладовая народных традиций» детского сада №5 «Ягодка» подвела итоги проекта «Фестиваль народной куклы». Это победитель окружного грантового конкурса поддержки гражданских инициатив.

Четыре года увлечённые голышмановские мастерицы возрождают забытое ремесло: сами шьют народных кукол и других приобщают к полезному делу. В последние три месяца в рамках проекта работала творческая мастерская. Сюда приходили взрослые и дети, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В первую очередь, их объединял интерес к рукоделию.

- Мы изготавливали кукол всех национальностей, живущих в нашем округе, - прокомментировала руководитель проекта «Фестиваль народной куклы» Оксана Гейниц. - Куклы сохраняет в своем образе самобытность и характерные черты, создающего ее народа, и в этом их главная ценность. В наших мастер-классах участвовали работники детских садов, родители вместе с детьми. На итоговое мероприятие свои работы ещё предоставили умелицы из села Медведево и Аромашевского района. Они сшили чувашских и белорусских народных кукол. На выставку заявились более 60 человек. Это мастера разных поколений, склонные к ручному творческому труду. Пытаемся вернуть современников к народным истокам.

Счёт кукол, изготовленных инициативной группой «Кладовая народных традиций», идёт уже на тысячи. Часть рукотворных игрушек оставляют в мини-музее, созданном при детсаде «Ягодка», многих просто раздаривают или отдают на благотворительные акции. На выставке, организованной как итог проекта «Фестиваль народной куклы, было представлено более 80 изделий. Среди них - обереговые, обрядовые и игровые куклы - одна другой краше!

Директор Голышмановского краеведческого музея Светлана Усольцева отметила, общими усилиями рукодельницы создали уникальную коллекцию народных кукол. Любители творчества смогут полюбоваться на эксклюзивные изделия ещё в течение двух месяцев. Именно столько будет работать выставка. Такой срок определён не случайно. 2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ. Проект «Фестиваль народной куклы» приобретёт ещё большую популярность и продолжит воплощать интересные идеи.