Многодетная мать из Тюмени, потерявшая единственное жилье, рассказала, чего она натерпелась при общении с банком

Женщина готова платить и от обязанностей не отказывается... Фото: Мария Толстихина

Судьбу Натальи Погребня, матери четверых детей из Тюмени, отнюдь нельзя назвать легкой. Будучи в разводе, она лишилась единственного жилья из-за просрочки по ипотечному кредиту. Виной всему пандемия, из-за которой женщина осталась на голом окладе и какое-то время не могла выплачивать долг, хотя до этого все обязательства перед банком исполняла исправно. Банк продал ее квартиру с публичных торгов, и теперь Наталья с семьей может оказаться на улице. На встрече с «Комсомольской правдой» – Тюмень» женщина рассказала, как пыталась урегулировать вопрос с банком, и почему этого не случилось.

Сильнейший удар

Наталья и ее бывший муж брали квартиру в ипотеку, когда еще жили в браке. Она работала воспитателем в детском саду, да и он без дела не сидел. Все шло своим чередом, но постепенно отношения стали рушиться. Сильнейшим ударом стала потеря мужем работы. Все денежные тяготы легли на плечи Натальи. Дальше – больше: из-за пандемии мать четверых детей осталась на голом окладе, который составлял всего лишь 12 тысяч рублей. Помимо оплаты ипотеки на эти деньги надо было как-то содержать детей.

Попытка договориться

Тюменка обратилась в банк с просьбой дать ей кредитные каникулы, но банк отказал, ссылаясь на то, что Наталья работы полностью не лишилась, а значит, выплачивать кредит может. Было принято решение составить мировое соглашение, согласно которому Наталья обязалась вернуть большую часть накапавшей за все время задолженности к февралю 2021 года. На том и сошлись.

Как только женщина вышла на работу, она начала откладывать на взнос. К февралю удалось накопить почти всю обговоренную сумму. Для этого пришлось продать старый ветхий дом мужа, который стоил совсем недорого. Позже Наталья признается, что, если бы знала, как все сложится, не продавали, ведь тогда семье хотя бы было сейчас где жить.

– Подходит время платежа, у меня на руках почти вся сумма. Я связываюсь с сотрудником банка, который ведет мое дело, и прошу о возможности внести большую часть суммы. Он соглашается и говорит, что если я внесу эти деньги, то встану в привычный кредитный график и продолжу платить, – рассказывает Наталья.

Женщина вносит сумму и вдыхает полной грудью – кажется, несчастья позади. Наталья продолжает работать, как вдруг в один из дней ей звонит дочь и сообщает о приходе приставов. Как выяснилось, банк без ведома Натальи передал дело службе приставов, хоть женщине и казалось, что дела идут нормально.

Общение с приставами

В банке Наталье предложили договориться с приставами о том, чтобы она в течение трех лет выплачивала долги через их организацию, но жила с детьми в квартире, на что сотрудник службы сказала, что об этом не может идти и речи.

– В службе приставов мне сказали, что они должны придерживаться решения суда и никакой договоренности быть не может, – объясняет Наталья.

Женщина устала, но продолжает бороться Фото: Мария Толстихина

Несостоявшееся банкротство

Многодетная мать вновь звонит сотруднику банка и спрашивает, что ей делать, на что тот советует оформлять процедуру банкротства. Этого женщине сделать также не удается, так как для выполнения такой процедуры нужно, чтобы доход Натальи составлял не менее 120 тысяч рублей, чего на деле нет, ведь женщина работает обычным воспитателем в детском саду.

Женщина вновь обращается в банк, на что ей говорят искать деньги где она захочет. Наталья решается продать квартиру, ведь в этом случае она смогла бы погасить долг и приобрести жилье поскромнее. Но продаже мешает арест, наложенный приставами. Тюменка просит снять арест, но этого ей сделать не разрешают, хотя покупатель, готовый купить квартиру, уже нашелся.

Квартира ушла...

Позже Наталья узнает, что банк выставил квартиру на продажу уже в марте, даже не уведомив ее об этом. Если бы женщина знала об этом, она бы не продавала дом, чтобы в феврале внести обещанный платеж. В итоге банк передает право владения квартирой Евгению Писареву. Женщина пытается договориться с ним, на что ей отвечают, что договориться удастся. Правда, женщину также просят нигде не упоминать фамилию нового владельца, так как он общественник и не хочет, чтобы его имя где-то фигурировало. Наталья соглашается на встречу.

Таинственный общественник

Многодетная мама звонит Писареву перед встречей, но тот не отвечает. Не отвечает он и в день встречи. Наталья направляется к нему, где ей говорят, что Писарев в отпуске. Через несколько новых попыток связаться, встретиться все же получается. Евгений приходит со своим представителем, который предлагает женщине выкупить ее же квартиру за 8 миллионов рублей. Такую сумму женщина потянуть никак не в силах, учитывая и то, что долг перед банком никто не отменял. Договориться не получилось.

Просьба о помощи

В отчаянии женщина обращается с просьбой о помощи в администрацию Тюмени, а позже и к представителям центральной власти. Письмо направляет и председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину, который поручил разобраться в этом вопросе и помочь женщине. Если этого не случится, семье Погребня попросту будет негде жить.

Несмотря на все тяготы своего положения, Наталья не унывает и верит, что в деле удастся разобраться. Ее уже вызывали в прокуратуру для дачи показаний, но о каких-то результатах говорить рано. К слову, на сообщения и звонки как представители банка, так и новый владелец Писарев не отвечают.

У Натальи четверо детей Фото: Мария Толстихина

ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ

В департаменте социального развития Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» рассказали, на какие меры поддержки может рассчитывать Наталья.

– Социальная поддержка граждан, оказавшихся в ситуации, нарушающей их жизнеобеспечение, предоставляется в виде материальной помощи за счет средств областного бюджета. Материальная помощь предоставляется малоимущим семьям (если их среднедушевой доход в 2021 году не превышает 12 196 рублей). Малоимущим семьям предусмотрено оказание государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта. Помощь на основании социального контракта оказывается в виде денежной выплаты, – пояснили в ведомстве.

Также в департаменте рассказали, что порядок и условия предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных для семей с детьми, Наталье Владимировне разъяснен специалистом социальной службы.

Временный приют

Кроме того, на территории Тюменской области функционируют учреждения, в которых можно воспользоваться услугами стационарного отделения для временного проживания (при наличии мест):

– Филиал АУ СОН ТО и ДПО «Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» Дом социальной реабилитации семей и детей «Борки» (Тюменский район, с. Борки, ул. Центральная, 22/1, тел.8 (3452) 77-31-49);

– АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних города Тобольска» (г. Тобольск, 4-й мкр., д. 50, тел. 8 (3456) 24-97-69, 24-53-33);

– АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних села Омутинское» (Омутинский р-н, с. Омутинское, ул. Юбилейная, 3, тел. 8 (34544) 3-24-41, 3-10-41, 3-35-97);

– АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних «Согласие» г. Ишима» (г. Ишим, ул. Малая Садовая, 71, тел.8 (34551) 2-39-90, 2-15-54, 2-17-79);

– АНО «Центр развития социальных технологий «Милосердие» (г. Тюмень, ул. Судостроителей, 71, тел. 8 (3452) 39-35-99).

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