Погода в Тюмени на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: то тепло, то морозно

В Тюмени то тепло, то морозно. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 22 по 28 ноября 2021 года четыре дня будет идти снег. Будут наблюдаться температурные качели: то тепло, то морозно.

Кстати, на сегодняшний день прогнозируют неблагоприятные природные явления. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололёдные явления. Будет дуть ветер юго-западного направления, переходящий на западное, 8 – 13 м/с. В отдельных районах его порывы достигнут 18 м/с. Температура наружного воздуха составит -1...-6 градусов.

Во вторник – переменная облачность, небольшой снег. В среду, 24 ноября, – пасмурная погода, осадки прекратятся, минус шесть градусов. В четверг ожидается резкое похолодание – до минус 14 градусов (ночью – минус 18). Снова пойдет снег, солнце выглянет из-за туч, но ненадолго.

В пятницу – без осадков, станет теплее на три градуса. Правда, ночью будет стоять сильный мороз – около 20 градусов ниже нуля. Несмотря на это, выходные выдадутся теплыми. Так, в субботу, 27 ноября, температура наружного воздуха будет равняться всего минус двум градусам. Ожидается пасмурная погода, пойдет небольшой снег.

По данным местных синоптиков, в последний день этой недели будет довольно-таки тепло для этого времени года – всего три градуса ниже нулевой отметки. К тому же, хоть и ненадолго, выглянет солнце, чтобы своими теплыми лучами порадовать горожан, которым так не хватает солнечного цвета в промозглые ноябрьские дни.

Что касается следующей недели, то, вероятнее всего, тюменцам стоит ждать похолодания. По крайней мере, такая тенденция намечается в первые дни недели. Так, в среду, 1 декабря, по предварительным прогнозам, ожидается минус 11 градусов.