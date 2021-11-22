В Тюмени ожидаются сильный ветер до 18 м/с и мокрый снег. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. Спасатели дали некоторые рекомендации местным жителям.

Так, по данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 22 ноября днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами гололедные явления. Будет дуть ветер юго-западного направления, переходящий на западное, 8-13 м/с. В отдельных районах его порывы достигнут до 18 м/с. Температура наружного воздуха составит -1,-6.

– Рекомендуем жителям быть внимательными на автодорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, надевать обувь и одежду соответствующую погодным условиям, – сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

В ведомстве также посоветовали не выходить на неокрепший лёд рек и озер. Кроме того, важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. В экстренных случаях звоните по единому телефону «112».