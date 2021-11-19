В реанимации лежат семь беременных тюменок: они больны коронавирусом

В реанимации лежат семь беременных тюменок. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В тюменском моноинфекционном госпитале для беременных, который функционирует на базе областного перинатального центра, в реанимации находятся семь беременных женщин. Еще одна подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам начальника отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елены Дедюкиной, случаи заболевания беременных в очень тяжелой форме появились с третьей волной пандемии.

Она отметила, что в медучреждение каждый день поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом «коронавирус». Из них более половины со средней и тяжелой формами заболевания. Всего же за время пандемии в Тюменской области переболели COVID-19 около 4 тысяч беременных.

– Беременным даже с легкими признаками ОРВИ надо сразу же обращаться к врачу. Анализ на ковид у них берут в первый день, а при осложнениях госпитализируют. С 22-й недели им разрешена вакцинация препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), до этого периода положен медотвод. Это касается и тех, кто находится в группах риска – имеющих ожирение, сахарный диабет, бронхиальную астму и другие заболевания, – сообщила Дедюкина.

Также она добавила, что женщины, кто хочет поставить прививку, могут проконсультироваться о наличии показаний к вакцинации у своего акушера-гинеколога.

Отметим, что с начала 2021 года в Тюменской области у женщин, у которых на момент родов был диагностирован коронавирус, родились 416 детей, за весь период пандемии – 490 детей.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки зарегистрировано 334 случая заболевания (всего с начала пандемии – 77 318), 13 человек скончались, 161 человек выздоровел (за весь период – 60 573), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 38 619 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 831 797 человек, полный курс прошли 698 234.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.