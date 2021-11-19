Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 ноября 2021 года: умерли 13 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области на 19 ноября увеличилось на 13 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области на 19 ноября увеличилось на 13 человек. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 634 человека.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.