Развитие платных парковок – цивилизованный способ снизить транспортную нагрузку на центр Тюмени

Экспертная встреча прошла онлайн в рамках проекта «Говорим о важном».

В Тюмени обсудили развитие платного парковочного пространства. Круглый стол «Город для всех: почему развитие платных парковок в центре Тюмени неизбежно» прошел на совместной площадке изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в рамках проекта «Говорим о важном».

В экспертной встрече приняли участие: заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Ташланов, директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник, представитель Тюменского союза автотранспортников Евгений Семеняко, депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков и ведущий специалист Центра компетенций интернета вещей (IoT) Алексей Осипенко.

Спикеры рассказали, как в городе решается вопрос освобождения центральной части от автомобильных заторов, как устроены платные уличные парковки и как не стать нарушителем, оставив машину в центре.

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Евгений Ташланов напомнил, что первые платные парковки в областном центре заработали 5 лет назад и уже показали свою эффективность. Так, пропускная способность центральных улиц увеличилась на 7%, повысилась оборачиваемость одного парковочного места в сутки, сократилось число эвакуированных машин из-за неправильной парковки, водители стали тратить меньше времени в поисках свободного паркинга.

– Наглядно оценить эффект от введения платных парковок можно на примере улицы Герцена: на одной стороне дороги, где введена плата, машины стоят упорядоченно, есть свободные места. На другой парковочный карман перегружен, автомобили стоят в несколько рядов и занимают часть проезжей полосы. Скоро ситуация кардинально изменится, – отметил спикер.

Так, с 29 ноября этого года в платный режим перейдут придорожные парковки в квадрате улиц Челюскинцев – Герцена – Профсоюзной – Советской. Машино-мест для правильной парковки станет на 1026 больше. Однако среди жителей данная информация, появившаяся в конце октября, вызвала некоторые волнения.

– Принятие любого решения, касающегося широкого числа граждан, тем более связанного с некоторыми ограничениями, всегда сопровождается спорами и негативом. Часть жителей выступает против введения платности, однако есть и немало сторонников данной меры. Основной аргумент – наконец-то не нужно курсировать по всему центру в поисках свободного места или размещать автомобиль вторым рядом, опасаясь эвакуации, – считает представитель Тюменского союза автотранспортников Евгений Семеняко.

По его мнению, платные парковки позволят освободить места для водителей, которым необходимо оставить автомобиль на короткий период времени. Многие вначале воспримут введение платности негативно, но со временем поймут, что без таких решений, по которым двигается весь цивилизованный мир, сделать комфортным передвижение в центре города автомобилей, автобусов и пешеходов не получится.

Есть вероятность, что с введением платных парковок часть автомобилистов может пересесть на общественный транспорт. Как отметил директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник, перспектива увеличения пассажиропотока также учтена.

– Проведено имитационное моделирование транспортных потоков с учетом увеличения числа пассажиров, которые будут пользоваться общественным транспортом после ввода платы за парковки. Чтобы обеспечить комфорт горожанам, количество автобусов и их расписание будут скорректированы, – заверил спикер.

Алексей Санник рассказал, что в настоящий момент эксплуатируются 8 парковочных зон на 575 мест из которых 60 отведены для бесплатного размещения автомобилей инвалидов и их перевозящих (в соответствии с действующим законодательством должно быть отведено не менее 10%). К переводу на платный режим работы подготовлено 1026, из которых 115 для инвалидов и 911 платных.

– Стоимость новых паркингов составит 30 руб./час. Платный период будет действовать в будни с 7.00 до 19.00. При этом первые 15 минут бесплатные. После окончания парковочной сессии пользователю также дается 15 минут на то, чтобы продлить парковку либо покинуть её. После 7 часов вечера и до 7 утра, а также в выходные и праздничные дни оплачивать паркинг не нужно, – добавил спикер.

Немалую роль в реализации проекта играют и цифровые данные. По словам ведущего специалиста Центра компетенций интернета вещей (IoT) Алексея Осипенко, современные технологии позволяют четко определить потребность в парковочных местах в том или ином районе города.

– Данные сотовых операторов, автоматический подсчет интенсивности автомобилей на дороге за счет установленных детекторов транспорта на перекрестках, различные системы мониторинга, статистика по трудовым местам – всё это позволяет достаточно точно прогнозировать развитие ситуации на дорогах. В том числе мы можем четко просчитать, как та или иная ситуация повлияет на спрос на парковки, – пояснил спикер.

В свою очередь депутат Тюменской городской думы Алексей Чирков добавил, что парковки нужны не для пополнения бюджета, а для того, чтобы жители города могли решить свои дела в центре.

– Задача не наполнить бюджет и заработать, а разработать алгоритм, чтобы жители могли припарковаться и решить свои проблемы. Запрос жителей на наведение порядка в части организации правильных парковочных мест очень велик, – подчеркнул спикер.