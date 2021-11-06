Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 6 ноября 2021 года: Тюменская область вошла в список регионов, в которых ситуация с COVID-19 за неделю осложнилась

Обстановка в регионе остается напряженной Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 345 и составило 72 490 человек, 8 человек скончались (всего – 2 415 с начала пандемии).

Выздоровели же 103 человека (за весь период —58 937), 56 детей заболели (из общего числа заболевших), 41 пациент на ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 605 человек все еще остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 735 418 человек, полный курс прошли 664 300.

Ситуация с коронавирусом в Тюменской области остается напряженной. Ежедневно в регионе регистрируется свыше 300 случаев заболевания. 345 заболевающих в сутки - максимальный показатель с начала пандемии.

Заболеваемость растет Фото: Скрин Вадим Бегун Фото: Вадим Бегун

В регионе продолжают работать пункты вакцинации. Кроме того, 8 ноября, откроют еще три центра вакцинации. Сделать прививку от коронавируса горожане смогут во Дворце творчества и спорта «Пионер», центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» и на стадионе «Геолог».

Тюменская область вошла в список регионов, в которых ситуация с новой коронавирусной инфекцией за неделю осложнилась. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Помимо нашей области в список вошли Белгородская, Саратовская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о введении локдауна 26 октября. Ограничения заработали через четыре дня. С понедельника, 8 ноября, в регионе заработает система QR-кодов. Без них не пустят в торговые центры и другие места, где горожане проводят досуг. На фоне происходящего вырос спрос на поддельные сертификаты о вакцинации.

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Вопрос о продлении в Тюменской области нерабочих дней пока не рассматривается, всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 40 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 192 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 605 человек.