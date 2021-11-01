Голосуй за «Народного участкового»! Поддержи майора полиции Вильдана Багишева в общероссийском конкурсе «Комсомолки».

Тоболяк, майор полиции Вильдан Багишев Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2021» стартовал! В этом году Тюменскую область представляет майор полиции Вильдан Багишев. До 10 ноября 2021 вы сможете поддержать нашего земляка и проголосовать за него на портале ИД «Комсомольская правда». Прокрутите колесиком вниз, найдите фотографию Вильдана и поставьте под ней «лайк». Правда, для этого нужно авторизироваться через любую учетку социальной сети.

На прошлой неделе мы встречались с Вильданом в Тобольске, во время его работы. Всего за шесть лет работы в МВД Вильдан успел получить медаль «За отличие в службе III степени» и раскрыть десятки сложных преступлений. Скромник признается, что не любит быть на виду, а добрые дела предпочитает делать тихо, но о любимой работе полицейский с удовольствием и большим теплом рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень».

Вильдан считает, что добрые дела должны быть тихими Фото: Мария Толстихина

Победителей конкурса определят на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования сопоставят при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. А наградят победителя конкурса в МВД России 17 ноября 2021, в День участковых уполномоченных полиции.