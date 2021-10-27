«Народный участковый» Тюменской области: «Моя главная награда – общественный порядок»

"Добрые дела должны быть тихими..." Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области подошел к концу Всероссийский конкурс «Народный участковый – 2021». С большим отрывом в голосовании за звание лучшего участкового региона победил майор полиции Вильдан Багишев. Полицейский служит в Межмуниципальном отделе МВД России «Тобольский» с марта 2015 года. За несколько лет работы в МВД Вильдан успел получить медаль «За отличие в службе III степени» и раскрыть десятки сложных преступлений. Тоболяк признается, что не любит быть на виду, а добрые дела предпочитает делать тихо, но о любимой работе полицейский с удовольствием и большим теплом рассказал «Комсомольской правде» – Тюмень».

ВСТРЕЧА С ВИЛЬДАНОМ

Договориться о встрече с Вильданом Багишевым оказалось весьма непросто, ведь почти все время он находится на выездах. Во время одного из них Вильдан всё же нашел время на встречу, предложив при этом нас подвезти. По пути в отделение полицейский рассказал об истории города, его населении и традициях, которых придерживаются годами.

Интересный разговор неоднократно прерывали звонки: участковому звонили горожане с просьбой разобраться в том или ином вопросе, а также получить совет. Даже по телефону тоболяк оказывал должную помощь, не оставив ни одного звонившего без внимания. На вопрос «Не устаете от постоянного общения?» Вильдан с улыбкой на лице ответил: «Если любишь людей, так чего же от них уставать?».

Майор полиции много времен проводит за рулем, ведь вызовов за день приходит много Фото: Мария Толстихина

ЛЮБИМАЯ РАБОТА

Приехав в отделение МВД России «Тобольский», мы направились в кабинет участкового. По дороге туда полицейский здоровался с коллегами, кого-то похвалил, с кем-то пошутил, подняв настроение всем вокруг. И хоть от здания отделения веяло серьезностью, дружелюбный тон и заразительный смех участкового развеивали обстановку и заставляли улыбаться всех вокруг. Как признаются коллеги, помимо дружелюбности Вильдан Багишев располагает к себе ответственным подходом и желанием всегда прийти на выручку.

Свою работу участковый любит и не променяет ни на что другое Фото: Мария Толстихина

– Вильдан Халилович – ответственный сотрудник, пользуется уважением среди коллег. Никогда не откажет в просьбе оказать помощь в работе, даст поучительный совет. Выезжая с ним на административные участки, видим, как граждане уважительно относятся к Вильдану Халиловичу. Просят не только помочь в решении каких-либо проблем, но и всегда интересуются, как у него обстоят дела, – отозвалась о коллеге старший специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Тобольский» Екатерина Копшаева.

Вильдан признается, что очень любит общаться с людьми и быть им полезным Фото: Мария Толстихина

Общение с людьми – одно из главных занятий Вильдана Багишева на службе. Его рабочий день, как правило, начинается с телефонных звонков. Жители излагают проблемы, которые участковый фиксирует и принимает в работу. Помимо дел гражданских нередко приходится выезжать и на серьезные вызовы с оперативной группой. Ну и работу с документацией еще никто не отменял.

– Мы же не только ездим жуликов догоняем, мы и общественные дела выполняем: где-то какое-то мероприятие провести, сохранить общественный порядок, что важно. Дружеские отношения у нас как с жителями, так и с депутатами. Есть у нас еще так называемый дружеский спецназ, который нам помогает и по охране, и по патрулированию.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

В семье Вильдана нет служащих, в основном все занимаются фермерским делом, ведь сам полицейский и его близкие родом из Дегтяревского сельского поселения. Здесь Вильдана Багишева знают не только официальные лица. Школьники, встречая участкового, всегда с ним уважительно здороваются, интересуются делами, а иногда и спрашивают совета.

– К каждому человеку нужно иметь свой подход – с кем-то приходится говорить строго, а другого, наоборот, похвалить и сказать напутственные слова, – говорит полицейский.

Вильдан не мечтал стать полицейским, но сейчас понимает, что находится на своем месте Фото: Мария Толстихина

Когда встал вопрос о профессии, Вильдан принял решение пойти на юридический факультет университета. Еще во время студенческой практики попал в Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Тюменской области. Руководитель попросил Вильдана остаться на службе. Там он проработал пять лет. Позже началась реорганизация, и тоболяк перешел на службу в отделение полиции, о чем нисколько не жалеет.

Участковый считает свою работу образом жизни Фото: Мария Толстихина

– Если работа не будет нравиться, ты ее не будешь выполнять хорошо. Я люблю свою работу, люблю общаться с людьми, быть им полезным, – отмечает Вильдан.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

О конкурсе полицейский узнал случайно, когда был в отпуске. Это была идея руководства, Вильдан поддержал ее, хоть и не совсем привык к общественной огласке.

– У нас же приказы не обсуждается, поэтому пришлось участвовать, – смеясь, рассказывает участковый. – Сам бы я не стал заявляться на конкурс. Не люблю огласки и популярности. Добрые дела нужно делать тихо.

Работу полицейский любит, как и людей вокруг Фото: 72.мвд.рф Фото: внешний сайт

ПОДДЕРЖКА

Пока длилось голосование, тоболяку стали звонить знакомые и родственники из разных уголков России. Они поддерживали и желали победы. По словам Багишева, победой он обязан исключительно народу, ведь только от него зависел исходный результат.

– Как такового желания выиграть не было, тут ведь решало народное слово. Проголосовали – значит, достоит. Нет – значит, нет. Но почему-то была уверенность в том, что выиграю. У меня только в одной телефонной книге две тысячи контактов записано. Может, и сыграло главную роль то, что я со столькими людьми поддерживаю связь, вот они и проголосовали за меня, – делится полицейский.

Общественный порядок - главная награда для Вильдана Багишева Фото: 72.мвд.рф Фото: внешний сайт

Участковый благодарен каждому, кто проголосовал за него в конкурсе. Он признается, что не имеет врагов, со всеми старается найти общий язык, а о секрете доверительных отношений говорит просто: «Главное – внимание».

– Людям же, главное, внимание. Кого-то с днем рождения поздравить или с каким другим праздником, а с кем-то просто по душам поговорить. Из этого и складываются дружеские отношения. Я всегда всем говорю: звоните мне в любом случае, и в любое время сорвусь, приеду. Если даже я не знаю, как помочь, подскажу тех, кто знает, – комментирует Вильдан Багишев.

Вильдан считает, что не бывает нерешаемых вопросов Фото: 72.мвд.рф Фото: внешний сайт

САМОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕСЯ ДЕЛО

Работа полицейского очень опасная, об этом Вильдан Багишев знает не понаслышке. За всю его службу было немало неприятностей. Так, однажды в участкового бросили ножом, целясь прямо в грудь. К счастью, он успел подставить руку, чем спас себе жизнь. Но самый запоминающийся случай произошел в Новый год.

– Раз мы ребята сельские, со многими общаемся, то и информация нам доступна. Мне и моему бывшему напарнику поступил звонок от почтальона из Дегтярева. Он рассказал, что один из жителей не пришел за пенсией, а он никогда не пропускал этот день, что уже было подозрительно. Смущало и то, что ранее неоднократно мужчина был судим. Вечером мы обнаружили его тело в сундуке, который хранился в сенях его же дома. Как выяснилось позже, его зарубил топором друг. Это было начало января, они выпили, отмечая Новый год. Само же тело нашли спустя месяц. Это, пожалуй, самый запоминающийся случай в моей практике. Но к этому относишься спокойно после долгих лет службы. Это уже не работа, это образ жизни, – рассказывает участковый.

Участковый уверен, главное в профессии участкового - всегда быть готовым прийти на помощь Фото: 72.мвд.рф Фото: внешний сайт

СЕМЬЯ И ХОББИ

Майор полиции женат и воспитывает двух замечательный детей – сына Ильдана и дочь Арину. В свободное время Вильдан занимается рыбалкой и охотой, но больше всего любит проводить время в родной деревне и помогать по хозяйству.

– Спасибо семье за понимание и поддержку. Также благодарю глав администрации и депутатов, которые помогают нам в работе. Всем жителям хочу пожелать крепкого здоровья, особенно сейчас, в такое непростое для всех время. Берегите себя и своих близких, – заключает Вильдан Багишев.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Вильдан Багишев родился 5 февраля 1984 года, проживает с семьей в Тобольске. Служит в Межмуниципальном отделе МВД России «Тобольский» с марта 2015 года. Имеет высшее юридическое образование. Полицейским раскрыто более 20 преступлений и рассмотрено около 180 жалоб и заявлений жителей. Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, за период службы имеет 19 поощрений.

"К каждому человеку нужно иметь свой подход..." Фото: Мария Толстихина

ВАЖНО

Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» – 2021 завершился 16 октября. Пользователи интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях голосовали за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России по Тюменской области. По итогам первого тура во второй этап вышли три участника: сотрудник ярковской полиции Татьяна Межецкая (556 голосов), Тимур Мухамедулин (360 голосов), представляющий Уват, и Вильдан Багишев из города Тобольска, который одержал победу, набрав 1 129 голосов.

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