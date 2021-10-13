Проверка слуха: правда ли, что в селе под Тюменью избили девятиклассницу в школьном туалете?

«Комсомолка» проверяет, правда ли, что в селе под Тюменью избили девятиклассницу в школьном туалете? Фото: Ольга Крыльцова

«Комсомолка» проверяет, правда ли, что в селе под Тюменью избили девятиклассницу в школьном туалете? На данный момент известно, что в полицию подал заявление законный представитель девочки.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, сейчас организована доследственная проверка. В ведомство поступила информацию об избиении 15-летней школьницы. Известно, что сверстница якобы затащила девочку в туалет и набросилась на нее с кулаками. При этом за происходящим наблюдали другие ученики школы.

В ведомстве заявили, что специалисты опросят участников конфликта и руководство школы. Кроме того, будет дана оценка эффективности контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

– В настоящее время инспектор по делам несовершеннолетних проводит проверку. После будет дана оценка произошедшего, – добавил пресс-секретарь регионального управления МВД Антон Каморников.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что неприятное происшествие случилось в Тюмени у школы № 92, которая располагается на улице Николая Гондатти, 13. Здесь пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия набросился на школьников с криками: «Чтоб я больше здесь вас не видел!».

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как пожилой мужчина сначала набрасывается на парня, схватив того за горло, но отпускает спустя несколько секунд. Второй его «жертвой» стала девушка, ей досталось куда больше. Пенсионер также положил руки ей на горло и начал сдавливать, после чего школьница, споткнувшись о забор, не удержалась и упала на спину вместе с охранником. Он придавил пострадавшую своим весом. К счастью, его удалось оттащить и инцидент у образовательного учреждения не закончился трагедией.