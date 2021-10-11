Погода в Тюмени на неделю с 11 по 17 октября 2021 года: до 14 градусов тепла

В Тюмени на этой неделе ожидается до 14 градусов тепла. Фото: Вадим Бегун

Погода в Тюмени на неделе с 11 по 17 октября 2021 года будет чуть ли не по-летнему теплой. Осадки в виде небольшого дождя ожидаются только в первые два дня недели. В остальные – сухо и солнечно.

Сегодня, 11 октября, вечером жителям областной столицы стоит ждать небольшой дождь, пройдет он и завтра. Переменная облачность. Кстати, настоятельно рекомендуем завтра утром одеваться потеплее, так как ночная температура наружного воздуха понизится до семи градусов ниже нуля. Правда, с завтрашнего дня ожидается и резкое потепление.

Так, во вторник будет уже плюс 10, а в среду – плюс 12. В этот день тучи начнут потихоньку плавиться от ярких солнечных лучей и в четверг исчезнут совсем. 14 и 15 октября на небе не будет ни облачка, температура воздуха – плюс 13-14 градусов выше нулевой отметки.

С субботы ожидается небольшое похолодание – пока всего на два градуса, еще на два – в воскресенье. В эти дни также будет ярко светить солнце. Следующая неделя выдастся мокрой – дождь зарядит уже во вторник, резко похолодает до пяти градусов – пока всё еще выше нулевой отметки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцам рассказали, как подготовить машину к зиме. Этот сезон отличается сложными дорожными условиями.

– Когда температура устойчиво становится близкой к нулю градусов днем и минусовой ночью, меняю комплект летней резины на зимнюю и устанавливаю новый комплект свечей зажигания. Перед заменой резины внимательно ее осмотрите на наличие трещин, остаток шипов и других следов сильного износа. Если покрышки уже не в лучшем состоянии, стоит купить новую резину или обновить шипы, сегодня это популярная услуга. Не забудьте скорректировать развал-схождение колёс, проверить состояние ремня ГРМ, – советует тюменец Александр Чирков, чей водительский стаж более 20 лет.