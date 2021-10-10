Как подготовить машину к зиме: полезные советы тюменцам

Тюменцам рассказали, как подготовить машину к зиме. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам рассказали, как подготовить машину к зиме. Этот сезон отличается сложными дорожными условиями.

– Когда температура устойчиво становится близкой к нулю градусов днем и минусовой ночью, меняю комплект летней резины на зимнюю и устанавливаю новый комплект свечей зажигания. Перед заменой резины внимательно ее осмотрите на наличие трещин, остаток шипов и других следов сильного износа. Если покрышки уже не в лучшем состоянии, стоит купить новую резину или обновить шипы, сегодня это популярная услуга. Не забудьте скорректировать развал-схождение колёс, проверить состояние ремня ГРМ, – советует тюменец Александр Чирков, чей водительский стаж более 20 лет.

По словам автомобилиста Игоря Матвиевского, надо перед наступлением зимы проверить, в каком состоянии находится аккумуляторная батарея автомашины. При низкой плотности электролита аккумулятор быстро разряжается или совсем замерзает, в таком случае, машина будет заводиться хуже. В холода нагрузка на АКБ увеличивается, нужно обязательно поверить ее, передает «АиФ – Западная Сибирь».