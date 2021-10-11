Тюменке Екатерине Костылевой, ставшей «Учителем года – 2021», министр вручил Большого хрустального пеликана. Скриншот из видео.

Преподавателю физики из тюменской гимназии № 16 Екатерине Костылевой, которая выиграла в престижном конкурсе «Учитель года – 2021», вручили «Большого хрустального пеликана» на сцене Государственного Кремлёвского дворца. Символ конкурса ей передал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

– Для меня это большая честь и ответственность. Впервые «Большой хрустальный пеликан» отправится в мою родную Тюменскую область. Благодарю свой регион, коллег, наставников, своих друзей, семью и финалистов конкурса за поддержку, помощь и веру в меня. Это наша общая победа! Отдельное спасибо хочу сказать своим ученикам из Тюменской области и из лицея № 11 города Ростова-на-Дону. Учительский труд – это большая ответственность, но это и возможность гордиться тем, что мы делаем, – сказала Екатерина Сергеевна со сцены по аплодисменты и крики из зала «Браво!».

Ранее учитель рассказывала корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что у нее были самые светлые и добрые эмоции, когда ее объявили победителем, потому что она чувствовала искреннюю радость и поддержку. «Судя по тому, что у меня уже уведомлений больше 300 штук, то думаю, мои ученики за меня болели и держали кулачки. И они верили в меня больше, чем я сама», – призналась педагог.

СПРАВКА «КП» об Екатерине Костылевой

Педагогический стаж – 8 лет.

Образование – окончила Тюменский государственный университет по специальностям: физика – 2015 год, психологическое консультирование – 2017 год.

Сотрудничество – заместитель руководителя центра молодёжного инновационного творчества «ФабЛаб», методист городского центра «Академия профессий будущего».

Педагогическое кредо: слова Христофора Колумба «Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду».

Ценности: доброта, ответственность, компетентность, креативность, порядочность, оптимизм, трудолюбие, мобильность.

Смотреть видеосюжет Мюзикл «Школьная история».

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