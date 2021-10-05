«У меня самые светлые и добрые эмоции»: педагог из Тюмени Екатерина Костылева завоевала титул «Учитель года России-2021»

Екатерина Сергеевна не скрывает, что очень устала, но усталость называет приятной Фото: ТюмГУ Фото: соцсети

День учителя в этом году оказался для тюменцев особенно значимым, ведь в ежегодном масштабном конкурсе «Учитель года России» победу одержала наша землячка - преподаватель физики в тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева. Ее имя на торжественной церемонии в московском историческом парке «Россия — Моя история» сегодня, 5 октября, назвала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. О том, какие эмоции вызвала долгожданная победа, Екатерина Костылева рассказала «Комсомольской правде-Тюмень».

- У меня самые светлые и добрые эмоции, потому что я чувствовала искреннюю радость и поддержку. И судя по тому, что у меня уже уведомлений больше 300 штук, то, думаю, мои ученики за меня болели и держали кулачки. И они верили в меня больше, чем я сама, - поделилась Екатерина Сергеевна.

Лично поздравила тюменку вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: пресс-служба министерства просвещения

Учитель физики призналась, завоевать такой титул – огромная ответственность и вместе с тем непередаваемая радость. Она не скрывает, что за последние дни очень устала, ведь её пребывание в Москве проходит очень насыщенно. Так, сегодня, Екатерина Костылева совместно с призерами конкурса посетили выставку «Роль учителя в истории России» в историческом парке «Россия – Моя история». Там же в режиме онлайн призеров конкурса поздравил президент России Владимир Путин. Судя по трепету голоса, доносящегося из телефона, Екатерина очень взволнована и вместе с тем безгранично счастлива!

Педагог также поблагодарила всех лауреатов и финалистов, которые были рядом и поддерживали ее, а главное – свой родной край, коллег, родных и близких, с нетерпением ожидающих ее дома.

- Я благодарю любимую Тюменскую область и моих коллег, которые все время меня поддерживали, всех жителей моего любимого города Тюмени, своих друзей и семью. Я безусловно счастлива, и эта поддержка наполняла меня все время. Благодарю жюри за такие прекрасные слова, которые сопровождали нас все дни конкурсного испытания, - призналась Екатерина Костылева.

Торжественное награждение состоится на церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября, где Екатерине Сергеевне вручат главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана. Она и еще четверо призеров конкурса станут советниками министра просвещения России Сергея Кравцова на общественных началах. Тюменка признается, никакой конкуренции она не ощущала, напротив, предельно чувствовалась забота и поддержка.

Призеры конкурса обсудят вопросы современного образования с Владимиром Путиным Фото: Архив "КП"

- Я согласна со всеми участниками прошлых лет, что в какой-то момент исчезает конкурсная составляющая. Мы все помогали друг другу, и я не зря поблагодарила сегодня финалистов из других регионов, потому что та поддержка и та атмосфера, в которой мы проходили конкурс – она дорого стоит. Меня переполняет сейчас благодарность, чем та усталость, которая есть, - заключила учитель физики.

Из Москвы Екатерину Костылеву с большим нетерпением ждут в родной тюменской гимназии №16. Тюменку характеризуют не только как замечательного учителя и профессионала своего дела, но и как человека с большой душой, который искренне любит детей и не скрывает этого чувства.

- Поздравляем Екатерину Сергеевну с успешным завершением конкурса, который состоял из нескольких непростых этапов. На наш взгляд, это триумфальное выступление на Всероссийском конкурсе! Екатерина Сергеевна – человек с большой душой, которые искренне любит детей, который не скрывает это чувство, и, самое главное, что эти чувства взаимны. Она преподает достаточно сложный предмет – физику, но ее профессиональные навыки и великолепное знание предмета и второе образование педагога-психолога позволяет объединить все воедино и не только привить любовь к сложному предмету, но и научиться взаимодействовать в классе. Дети ее очень любят, мы все ее ждем с нетерпением на родной земле – с теплотой отозвался о победе коллеги временно – исполняющий обязанности директора Андрей Александрович Евдокимов.

Екатерина работает в сфере образования вот уже 8 лет Фото: edu.gov.ru Фото: внешний сайт

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала о том, что вместе с тюменкой Екатериной Костылевой призерами конкурса стали учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов и учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя. За 32 года проведения конкурса «Учитель года России» в арсенале Тюменской области – неоднократное вхождение в число 15 лауреатов. В «пятерку» призеров педагоги Тюменской области попадали четыре раза.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЕКАТЕРИНЕ КОСТЫЛЕВОЙ

Учитель не скрывает, что очень любит детей, а они - ее Фото: WhatsApp Екатерины Костылевой Фото: из личного архива

Педагогический стаж - 8 лет.

Образование – окончила Тюменский государственный университет по специальностям: физика – 2015 год, психологическое консультирование – 2017 год.

Сотрудничество – заместитель руководителя Центра молодёжного инновационного творчества «ФабЛаб», методист городского центра «Академия профессий будущего».

Педагогическое кредо: слова Христофора Колумба «Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду».

Ценности: доброта, ответственность, компетентность, креативность, порядочность, оптимизм, трудолюбие, мобильность.

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