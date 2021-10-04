Учитель физики Екатерина Костылева борется за титул «Учитель года России – 2021»

Преподаватель физики гимназии №16 Екатерина Костылева вошла в пятерку призеров всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». Фото: ТюмГУ

Преподаватель физики гимназии № 16 Екатерина Костылева вошла в пятерку призеров всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021». Сегодня, 4 октября, Екатерина Сергеевна приземлилась в Москве, где ее ждет пресс-конференция, встреча с президентом России Владимиром Путиным и награждение в День учителя. Об этом финалистка Екатерина Костылева рассказала «Комсомольской правде» – Тюмень».

– В Москве солнышко, – сказала собеседница, только что приземлившаяся в столице.

Руководство гимназии надеется на победу своего педагога и призывает тюменцев голосовать за нее в вайбере.

В топе лучших

Кроме погоды, Екатерину Сергеевну радует высокая оценка ее работы. У молодого педагога восьмилетний стаж работы, при этом она единственная из Уральского федерального округа продолжает борьбу в следующем туре. Сейчас в ее руках пока «Малый хрустальный пеликан» – такие награды получили всего пять призеров конкурса. Тюменский учитель предвкушает и морально готовится к насыщенной программе финала всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021».

– Для меня было неожиданностью войти в топ-5, это почетно и ответственно. Вчера завершился второй этап конкурсных испытаний – «Классный час» и «Мастер-класс». Сегодня в Москве нас ждет пресс-конференция «Вопрос учителю года», полтора часа мы будем отвечать на вопросы. Причем, какие вопросы это будут, мы даже не представляем. Знаю только, что будут пытаться раскрыть личности педагогов, – рассказала Костылева.

В этом аспекте Екатерине Сергеевне есть о чем рассказать, ведь 28-летняя учительница физики тюменской гимназии № 16 за восемь лет преподавания приобрела богатый опыт. Она вела занятия для детей в сельской школе на Байкале, работала с проектной группой ребят в образовательном центре «Сириус», об экологических проблемах рассказывала в Варшаве на английском языке, проводила мастер-классы в ВДЦ «Океан», руководила площадкой «Занимательная физика» в Тобольске. Сейчас Екатерина Костылева – заместитель руководителя центра молодежного инновационного творчества «ФабЛаб» ТюмГУ, методист городского центра «Академия профессий будущего». В 2020 году Екатерина Сергеевна по итогам конкурсного отбора вошла в число лучших учителей страны, получивших президентскую премию.

Пятёрку лучших в России педагогов наградили в Ростове-на-Дону. Фото: Гимназия №16 города Тюмени

Тюменка не ограничивается карьерой: она много лет занималась спортивно-бальными танцами, окончила художественную школу, а еще была участницей поисковой экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны. Она любит путешествовать, посетила более 30 стран и самые отдаленные места России.

Вопрос президенту

Заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2021»проходил в Ростове-на-Дону. Вместе с тюменкой Екатериной Костылевой призерами стали учитель физики из Москвы Артем Барат, учитель английского языка из Казани Мария Голованова, учитель истории из Хабаровска Дмитрий Морозов и учитель русского языка и литературы Анастасия Шрамко из Ставрополя.

Учитель физики Екатерина Костылева - с активной жизненной позицией. Фото: Гимназия №16 города Тюмени

В Международный день учителя, 5 октября, финалисты конкурса отправятся на ВДНХ, где к празднику откроют масштабную мультимедийную выставку «Роль учителя в истории России». Одна из трех секций называется «И работа, и призвание», она посвящена системам подготовки педагогов и повышения квалификации через истории 85 финалистов конкурса «Учитель года».

– Вслед за открытием состоится онлайн-встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с 85 финалистами конкурса «Учитель года России» 2021 года, – сообщает ВДНХ.

Для тюменки и четырех ее конкурентов встреча с главой страны пройдет в офлайн-режиме, у них будет возможность задать вопрос президенту.

– Пока думаю, что спросить у президента. Будем обсуждать вопросы современного образования, – пояснила Екатерина Костылева.

Она сообщила «Комсомолке», что имя лучшего педагога страны назовут 5 октября, в Международный день учителя. Титул «Лучший учитель года – 2021» и главный приз конкурса «Большой хрустальный пеликан» торжественно вручат в Кремле 10 октября.