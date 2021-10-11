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Звезды11 октября 2021 8:10

Иван Ургант в своем шоу прорекламировал магазин ритуальных услуг в Тобольске

В телепрограмме выбирали самый креативный ролик от частных предпринимателей
Вадим БегунВадим Бегун
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Иван Ургант в своем шоу прорекламировал магазин ритуальных услуг в Тобольске. Скриншот из видео.

Иван Ургант в своем шоу прорекламировал магазин ритуальных услуг в Тобольске. Скриншот из видео.

В шоу «Вечерний Ургант» прорекламировали магазин ритуальных услуг в Тобольске. В телепрограмме в рамках рубрики «Живи, ИП, живи» выбирали самый креативный ролик частных предпринимателей.

По задумке авторов шоу, бизнесмены должны прислать им десятисекундный ролик, где рассказываются преимущества их дела. Потом ведущий вместе с помощником Дмитрием Хрусталевым выбирают самый креативный и необычный. Так, вот среди прочих таковым Ивану показался ролик магазина ритуальных услуг из Тобольска «Успение».

– Пришла беда – ты не один, мы рядом в трудную минуту. Организация похорон. С нами недорого, с нами достойно – «Успение», – говорит представитель бюро на камеру.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что телеведущий Иван Ургант в новом выпуске вечернего шоу высмеял тюменский родительский комитет, который собирался запретить концерт Егора Крида 19 ноября.

– Тюменский родительский комитет опасается за нравственность своих детей, считая рэперов аморальными. На своем сайте они опубликовали статью «Кто пойдет на Крида – тот петух», – рассказывал Иван под громкий смех зрителей. – Мне не до конца понятна логика. Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я – домашняя птица? На сайте родительского комитета Тюмени должны быть какие-то схемы, видео, которые объясняют, что имеется в виду.

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Сборная России по синхронному плаванию, Ольга Бузова, Zivert. 1534 выпуск от 08.10.2021.
Сборная России по синхронному плаванию, Ольга Бузова, Zivert. 1534 выпуск от 08.10.2021.
Большой пятничный выпуск! В гостях олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Влада Чигирёва и Мария Шурочкина, а также телеведущая, певица, актриса театра и кино Ольга Бузова, которая представит свой третий альбом "Вот она я". Музыкальный гость Zivert. VK: http://vk.com/vecherniy.urgant Instagram: http://instagram.com/vecherniy_urgant Facebook: https://www.fb.com/vechernij.urgant Twitter: https://twitter.com/Urgant_Show WEBSITE: http://urgantshow.ru Каждый день - новый выпуск! Подписывайтесь! http://bit.ly/Subscribe_UrgantShow Вечерний Ургант Выпуски http://bit.ly/UrgantShow Взгляд снизу - http://bit.ly/VzgliadSnizu Я знаю, что вы делали прошлым прошлым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4sUi9VX-79nUc5j5kf_EN7J Острый репортаж с Аллой Михеевой - http://bit.ly/AllaMiheeva Интервью с гостями - http://bit.ly/Talk_UgrantShow Новости от Ивана - http://bit.ly/NewsFromUrgant Музыкальные номера - http://bit.ly/MusicVideosUrgantShow Пойдём в кино, Оксана! - http://bit.ly/Poydem_v_Kino Клуб «Высокая талия» - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4s7-tTziYJYeTaiAN1Lge-1 Встреча с интересным человеком - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4teW9Cdixqx3KTKEGZDnkRq Голос улиц с Константином Анисимовым - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4t7Xl43Ub0suiWUgZAU6ppI Пять вспышек прекрасного - http://bit.ly/5_vspyishek Вечерний патруль. - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4vuVe4-Wi_3FVGQyDIEQouU Ми-ми-ми - http://bit.ly/_Mi_Mi_Mi Звезда интернета - популярные видеоблогеры - https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3gZzAZXT4ucjl2lx2LCid8DkTbY9KQa Стрижем на Первом! - http://bit.ly/CutCut Селфи с незнакомцем - http://bit.ly/SelfySelfy

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