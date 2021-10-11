Иван Ургант в своем шоу прорекламировал магазин ритуальных услуг в Тобольске. Скриншот из видео.

В шоу «Вечерний Ургант» прорекламировали магазин ритуальных услуг в Тобольске. В телепрограмме в рамках рубрики «Живи, ИП, живи» выбирали самый креативный ролик частных предпринимателей.

По задумке авторов шоу, бизнесмены должны прислать им десятисекундный ролик, где рассказываются преимущества их дела. Потом ведущий вместе с помощником Дмитрием Хрусталевым выбирают самый креативный и необычный. Так, вот среди прочих таковым Ивану показался ролик магазина ритуальных услуг из Тобольска «Успение».

– Пришла беда – ты не один, мы рядом в трудную минуту. Организация похорон. С нами недорого, с нами достойно – «Успение», – говорит представитель бюро на камеру.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что телеведущий Иван Ургант в новом выпуске вечернего шоу высмеял тюменский родительский комитет, который собирался запретить концерт Егора Крида 19 ноября.

– Тюменский родительский комитет опасается за нравственность своих детей, считая рэперов аморальными. На своем сайте они опубликовали статью «Кто пойдет на Крида – тот петух», – рассказывал Иван под громкий смех зрителей. – Мне не до конца понятна логика. Почему, если я хочу пойти на концерт Крида, я – домашняя птица? На сайте родительского комитета Тюмени должны быть какие-то схемы, видео, которые объясняют, что имеется в виду.

Смотреть видеосюжет Сборная России по синхронному плаванию, Ольга Бузова, Zivert. 1534 выпуск от 08.10.2021.

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