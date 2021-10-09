В поселке Голышманово работают социальные репетиторы Фото: Голышмановский городской округ

Второй год реализуется проект Голышмановского Совета ветеранов "Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе", получивший Президентский грант. Его участники – дети из малообеспеченных и многодетных семей. Энтузиасты-педагоги, работающие и пенсионеры, занимаются с ребятами, у которых есть пробелы в знаниях.

Первоначально помогали детям готовиться к итоговой аттестации в формате ОГЭ. В социальной комнате проводили бесплатные занятия логопед и учителя-консультанты по математике, русскому языку, биологии и истории. По словам социального репетитора Ирины Кузьминых, по математике, а она преподаёт этот предмет, ребята хорошо сдали экзамены. Одни поступили в колледжи, другие – продолжили учиться в школе. Те, кто пришли на занятия, в этом году точно знают, какие темы хотят подтянуть, чтобы быть готовыми к экзаменам.

Как рассказала руководитель проекта "Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе"" Светлана Желтоухова, в этом году в социальной комнате открылись две новые площадки - подготовка старшеклассников к ЕГЭ и дошкольников к школе. Занятия социальных репетиторов посещают более сотни ребят. Итоги данного проекта подведут в конце декабря, но это не значит, что социальная комната закроется. Инициативная команда уже разработала проект на следующие семь месяцев «Оттачиваем знания вместе». Его тоже направили на конкурс Президентских грантов – ждут результатов.

Главная мечта социальных репетиторов - открытие образовательного центра в посёлке Голышманово. По их мнению, в школах нужно вновь создать группы продлённого дня для учащихся с первого по пятый классы. Родители тоже говорят о необходимости такой формы работы с детьми.