Тюменцы обеспокоены усилением охраны в местных школах

Родителей и учеников просят не паниковать Фото: Архив "КП"

Жители Тюмени, в частности воспитанники учебных учреждений и их родители, встревожены информацией, молниеносно распространившейся по закрытым школьным и студенческим чатам. Позже тревожное сообщение перекочевало и в открытые тюменские паблики. В связи с этим силовые структуры города дали поручение усилить охрану на контрольно-пропускных пунктах в учебных заведениях.

– От силовых структур нам поступила информация о необходимости усиления мер безопасности именно сегодня, – сообщают в школе № 5.

О том, что стало причиной такого решения, представители учебных учреждений не распространяются. Известно лишь, что возле входа в школы стоят сотрудники силовых служб в специальной экипировке, что вводит родителей учеников в еще большее волнение. Некоторые из них приняли решение оставить сегодня своих детей дома.

В полиции давать какие-либо комментарии отказались.

– Пока без комментариев. Позвоните в другие службы и осведомитесь у них, – ответили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, что после трагического случая в Перми, когда студент местного университета совершил нападение, жертвами которого стали шесть человек, тюменские власти поручили усилить охрану на контрольно-пропускных пунктах учебных заведений и детских садов. Все школы Тюмени имеют посты охраны, оборудованы системами контроля доступа, камерами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт.

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