«Водитель плакал навзрыд»: в Тюмени эвакуатор на высокой скорости сбил девушку

В Тюмени эвакуатор на высокой скорости сбил девушку. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени эвакуатор на высокой скорости сбил девушку. На видео, которое очевидец страшного ДТП залил на свою страничку в «Инстаграме», видно, как горожанка резко выскочила из-за припаркованной у обочины дороги машины и попала прямо под колеса эвакуатора, водитель которого физически не успел затормозить.

– Произошло так всё быстро. Ужас просто, удар был страшной силы. Девочке желаю здоровья, надеюсь, что будет всё хорошо у неё по здоровью, очень жалко ее. Также водителя жалко очень, он плакал навзрыд, находился в шоковом состоянии, – рассказывает очевидец дорожного инцидента.

Мужчина, который в это время ехал в такси, вызвал скорую помощь. Также он сообщил, что передал запись с видеорегистратора полицейским. Горожанин отметил, что не знает, выжила пострадавшая или нет, но она лежала на дороге без сознания. Тюменцы утверждают, что примерно в этом месте дети, учащиеся в колледже, и взрослые из соседних домов постоянно перебегают дорогу.

– Предварительно известно, что молодая девушка переходила дорогу вне пешеходного перехода. Она получила серьезную травму, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 10.38, бригада прибыла на место спустя шесть минут после звонка. После осмотра и оказания помощи 18-летнюю пациентку доставили в областную клиническую больницу № 2.

− Девушка находится в коме. Она получает всю необходимую помощь в условиях реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей свода и основания черепа, перелома ключицы, ушибов и ссадин. Состояние оценивается как крайне тяжелое, − сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» − Тюмень» писала, что в Ишимском районе 39-летний водитель трактора сбил идущего по обочине пешехода. Он пытался обогнать другой трактор, но зацепил шедшего навстречу 31-летнего мужчину. Увы, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. После трагедии виновник ДТП сбежал с места происшествия, но его быстро задержали полицейские. Как оказалось, мужчина был пьян: показатель алкотестера составил 2,01 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

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