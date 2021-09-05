В Ишимском районе пьяный тракторист насмерть сбил молодого человека Фото: Татьяна Коркина

В Ишимском районе 39-летний водитель трактора сбил идущего по обочине пешехода. По данным пресс-службы областной Госавтоинспекции, он пытался обогнать другой трактор, но зацепил шедшего навстречу 31-летнего мужчину. Увы, молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

После трагедии виновник ДТП сбежал с места происшествия, но его быстро задержали полицейские. Как оказалось, мужчина был пьян: показатель алкотестера составил 2,01 промилле на литр выдыхаемого воздуха.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.