Тюменку, решившую продать 13-летнюю дочь в сексуальное рабство за миллион рублей, осудили на пять лет

Для заключения сделки тюменка привезла дочь в Москву Фото: Ольга Крыльцова

Московский суд поставил точку в уголовном деле с участием 37-летней тюменки, пытавшейся продать свою 13-летнюю дочь в сексуальное рабство за один миллион рублей. Чтобы осуществить замысел, сибирячка придумала хитроумный план, но просчиталась. Объявление, размещенное в Интернете, увидели московские силовики, которые и взяли горе-мать в разработку.

- По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в Сети информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За ребенка она потребовала миллион рублей, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень» в СУ СКР по городу Москве.

Желая побыстрее заполучит заветный миллион, 28 декабря женщина привезла дочь в Москву, где договорилась о встрече с потенциальным покупателем. Последним, кстати, выступил сотрудник правоохранительных органов, работающий под прикрытием.

После того, как женщина получила деньги, а ребенок был передан «покупателю», события начали развиваться не в пользу тюменки. Она была задержана и доставлена в отделение для дальнейших объяснений. Затем на сибирячку завели уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» и отправили в СИЗО.

28 сентября состоялось судебное заседание, на котором рассматривалось дело с участием тюменки. В итоге суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.