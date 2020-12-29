Выручить миллион рублей с продажи тела собственной несовершеннолетней дочери пыталась 37-летняя жительница Тюмени. Покупателя «предпринимательница» нашла в интернете. На счастье девочки, незаконная и запредельная по своему моральному облику «сделка» купли-продажи проходила между горе-мамой и сотрудниками полиции.– По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина, находясь на территории города Тюмени, из корыстных побуждений разместила в Сети информацию о продаже своей малолетней дочери в рабство с предоставлением сексуальных услуг. За ребенка она потребовала миллион рублей, – поясняет СКР по городу Москве.Объявление заинтересовало силовиков – следователей СКР Москвы и сотрудников уголовного розыска МВД России, которые взяли тюменку в оперативную разработку. Так дело прибыло в столицу. Женщина с дочкой приехала в гостиницу на севере Москвы для совершения «сделки».– После получения денежных средств, а также передачи ребенка покупателю женщина была задержана. В настоящее время с фигуранткой проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается, – поясняет Следком Москвы.Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ – «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Тюменке грозит от трех до десяти лет лишения свободы.