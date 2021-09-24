«Воспитываем современных дворян»: в Тюмени открыт детский сад с уникальной системой воспитания

В Тюмени открыт детский сад с уникальной системой воспитания. Фото: Анастасия Кожемякина.

«Это моя самая большая мечта», – так отзывается о своем детище, частном детском саде «Муравейник» его основательница Рита Мокина, которой пришлось многое преодолеть ради осуществления заветной мечты. О том, что образование – ее сфера, Рита узнала еще в детстве: тогда, будучи подростком, она проводила много времени в садике, где трудилась педагогом ее мама.

В дальнейшем работа помощником воспитателя пришлась по душе, и было решено продолжить семейное дело. Повзрослев и перебравшись из Курганской области в Тюмень, начинающий предприниматель открыла частный детский сад «Муравейник» с уникальной системой, в рамках которой ребята получают светское воспитание.

Фото: Анастасия Кожемякина

Идея зародилась на Севере, или Как всё начиналось

В системе образования Рита с 14 лет. Она начинала работать помощником воспитателя в группе у мамы, которая тоже была педагогом. Любовь к сфере воспитания и образования зародилась еще тогда. Повзрослев, Рита отучилась на юридическом факультете, после прошла множество переподготовок. Сначала работала помощником воспитателя, позже руководителем, долгое время была на руководящих должностях.

В 2006 году они с мужем решили отдать ребенка в детский сад, но мест не было, семье пришлось переехать на Север, где с этим тогда было чуть проще. В Ноябрьске Рита работала заведующей детским садом и уже окончательно решила, что хочет открыть свое частное дошкольное учреждение.

Работа на Севере дала Рите понимание системы образования и, что важно, опыт работы с центром занятости. Именно там она узнала о том, что существуют меры поддержки для индивидуальных предпринимателей.

Фото: Анастасия Кожемякина

Когда мечта осуществилась

В 2019 году, после переезда в Тюмень, Рита обратилась в кадровый центр «Работа России» и решила поучаствовать в программе «Содействие самозанятости безработных граждан». В ее рамках можно стать индивидуальным предпринимателем и получить поддержку на открытие своего дела. Дальше было много комиссий, волнений, но всё это удалось пережить. Успешно защитив бизнес-план, она получила финансовую помощь для реализации своей идеи. По словам основательницы детского сада, трудности помогли воспитать уверенность и желание двигаться вперед, не сдаваться и осуществлять задуманное.

Мечта, к которой Рита шла на протяжении нескольких лет, наконец сбылась. Открытие детского сада «Муравейник» состоялось 26 октября 2019 года. Пришли первые маленькие «клиенты» с родителями. Изначально у детского сада была оздоровительная направленность, этому способствовала закрытая территория со свежим воздухом, удаленность от проезжей части, ведь сад располагается в отдельном коттедже. Но учреждений с таким характером работало достаточно. Тогда Рита решила придумать что-то уникальное, чего в Тюмени еще не было.

Фото: Анастасия Кожемякина

– После долгих размышлений я пришла к выводу, что образованию в городе уделяют много внимания, а вот воспитанию – не очень, тем более малышам от года до трех лет. Так у нас образовалась система светского воспитания. Она подразумевает развитие у ребенка навыков, присущих высокому обществу: умение держаться на публике, коммуницировать, обладать манерами, быть всесторонне развитым, – отмечает Рита Сергеевна.

Сейчас детский сад включает в себя три вида пребывания: VIP, премиум и стандарт. Для каждой группы предусмотрена образовательная программа и эстетическая направленность, но в каких-то изучение является углубленным, а в каких-то проводится на основании стандарта.

– Специалисты сада способствуют тому, чтобы дети могли реализовать себя в диалоге. Они будут показывать, как правильно себя вести, говорить, будут прививать манеры общения, поведения и питания. Ребят привлекают к театральным постановкам, занятиям спортом и музыкой, с ними работают квалифицированные психологи и логопеды, – говорит директор «Муравейника».

Фото: Анастасия Кожемякина

Ко дню рождения сада, 26 октября, в «Муравейнике» готовятся запустить билингвальную среду – методику, в рамках которой дети начинают понимать иностранные языки. Билингвильная среда – это создание естественных условий, когда ребенок находится в иноязычной атмосфере. Другими словами, специалисты разговаривают с детьми на нескольких языках – например, первую половину дня на английском, вторую – на русском. В результате такого общения ребенок учится говорить на двух языках одновременно. Эффективность программы уже доказана учеными, но в Тюмени она встречается крайне редко.

Сейчас для детей проводятся занятия по танцам и хореографии. Рисование, театральная деятельность, занятия музыкой и вокалом – этим и не только увлекаются малыши. Специалисты центра работают по системе 4К, которая включает в себя развитие ключевых компетенций XXI века: критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации. Вместе с тем ребятам выдается материал, соответствующий образовательному стандарту.

Центр занятости – в помощь

Рита Мокина не только открыла собственный садик, но и успешно реализует еще одну программу кадрового центра «Работа России» – создает дополнительные рабочие места для трудоустройства безработных граждан, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в детском садике работают шесть человек: старший воспитатель, помощник воспитателя, воспитатель, физрук, хореограф и промоутер. Скоро ряды профессионалов пополнят еще два сотрудника – повар и второй воспитатель. Имеющиеся у некоторых сотрудников ограничения по состоянию здоровья никак не мешают им осуществлять трудовую деятельность, потому что специально созданные рабочие места учитывают все необходимые требования к продолжительности рабочего времени и графику работы. Таким образом Рита Сергеевна поддерживает и продвигает важную социальную миссию – дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья успешно реализовать свой трудовой потенциал, быть нужными и востребованными.

Подыскивать грамотные и квалифицированные кадры директору сада помогает кадровый центр «Работа России». По словам Риты Мокиной, это миф, что от Центра занятости населения приходят некомпетентные сотрудники. Большинство специалистов детского сада пришли именно оттуда и уже не раз смогли доказать уровень своего профессионализма.

Фото: Анастасия Кожемякина

– Рита Сергеевна обратилась в наш центр занятости уже с готовой бизнес-идеей. При помощи специального цифрового сервиса Инвестиционного агентства Тюменской области мы просмотрели виды экономической деятельности в Тюмени и поняли, что такая идея еще нигде не реализовывалась, а значит, она будет уникальна и востребована на территории нашего города. А это уже половина успеха. Сейчас многие сталкиваются с тем, что бабушкам и дедушкам сидеть с внуками некогда, а родителям нужно реализовываться профессионально. Существует вероятность при выходе из отпуска по уходу за ребенком столкнуться с трудностями при поиске работы. Многие работодатели боятся брать сотрудников с маленькими детьми, ведь они часто болеют и требуют к себе должного внимания, – комментирует директор Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Оксана Астафьева. – Детский сад для деток в возрасте 4 –6 месяцев – очень хорошее подспорье для родителей, которые желают как можно скорее вернуться к работе, чтобы обеспечить будущее своему ребенку. И тут им на помощь приходят сотрудники детских центров, которые занимаются и воспитанием, и образованием малышей. Это тяжелый труд, тут важно не допустить профессионального выгорания специалистов. В любом случае всегда можно обратиться к психологам центра занятости и получить бесплатную помощь, – заключила Оксана Вячеславовна.

Вот уже почти два года центр развития ребенка «Муравейник», находящийся по адресу: 4-й Степной переулок, дарит детям внимание и заботу. Это уютный коттедж, оснащенный видеокамерами и подогревом пола. Прогулки на свежем воздухе, безопасность на закрытой территории с игровыми зонами, пятиразовое питание и индивидуальный подход к каждому – это и не только специалисты центра готовы обеспечить тюменским малышам от 7 месяцев до 7 лет. А главное, в педагогическом коллективе центра, благодаря теплой и дружелюбной атмосфере, царят трудолюбие, доброта и любовь к детям.