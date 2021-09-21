«Это просто невероятно!»: в Тюмени заметили сразу три солнца

В Тюмени заметили сразу три солнца. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени горожане наблюдают солнечное гало. Впрочем, этим необычным природным явлением сибиряков не удивишь. Однако эмоции от него – всегда как в первый раз.

– Посмотрите, какое чудо заснял. Это просто невероятно! Жаль, что фотографии не так впечатляют, фото не может передать всей красоты, – рассказал читатель «Комсомолки», отправив в редакцию снимок.

Гало – это такая радуга вокруг солнца. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам специалистов, гало, по сути, это такая радуга вокруг солнца. Вокруг светила образуется яркий круг, а с разных сторон от настоящего солнца – как бы его отражения.

Гало появляется, когда на улице морозно. В это время микроскопические капли влаги, которые находятся в атмосфере, замерзают и превращаются в ледовые кристаллы. При помощи воздушных потоков они собираются в определенных местах и принимают одинаковое положение.

В какой-то момент кристаллы начинают отражать световые лучи от восходящего или клонящегося к закату солнца. Именно поэтому видны дополнительные световые пятна, которые очень смахивают на настоящее солнце.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что вторую ночь подряд жители областной столицы любуются необычным явлением. Из-за морозной погоды ночное небо освещают так называемые световые столбы. Складывается ощущение, что фонари или прожекторы бьют прямым лучом в самое небо. Такое явление можно наблюдать невооруженным глазом до самого восхода солнца.

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