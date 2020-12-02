«Они могут пропасть в любой момент!»: в Тюмени ночью заметили загадочные световые столбы

Для северных широт это распространенное явление. Фото: Tote Licht

Вторую ночь подряд жители Тюмени могут любоваться необычным явлением. Из-за морозной погоды ночное небо освещают так называемые «световые столбы». Складывается ощущение, что фонари или прожекторы бьют прямым лучом в самое небо. Такое явление можно наблюдать невооруженным глазом до самого восхода солнца.

Столбы над горящими фонарями происходят при сильных морозах. Фото: Tote Licht

появление такого вертикального света зависит от насыщенности перистых облаков и воздуха кристаллами льда. Фото: Tote Licht

Для северных широт это распространенное явление. Как только температура воздуха опускается до минус 20, после заката или перед восходом, когда солнце на линии горизонта, можно наблюдать те самые световые колонны. Кроме мороза, для создания таких «столбов» должна быть высокая влажность воздуха.

Некоторые признаются, что о таком явлении не догадывались. Фото: Tote Licht

Для такого явления нужен мороз и высокая влажность. Фото: Tote Licht

– Столбы над горящими фонарями появляются при сильных морозах. Такое явление происходит не везде, в основном в северных районах. Называется это гало, – рассказывает физик Алексей Стеблов. – Буквально несколько веков назад люди верили, что такой свет – это настоящее божественное проявление, которое сопутствует удаче. Но ученые-физики разрушили все мифы. Оказалось, что появление такого вертикального света зависит от насыщенности перистых облаков и воздуха кристаллами льда. При морозной погоде находящиеся близко к поверхности земли кристаллы отражают свет различных планет и звезд.

Складывается ощущение, что фонари или прожекторы бьют прямым лучом в самое небо. Фото: Tote Licht

Неискушенные такой красотой тюменцы активно делятся фоточками на страничках в своих социальных сетях, а некоторые и вовсе признаются, что о таком явлении не догадывались. Думали, это обычные прожекторы.

Только посмотрите, какая красота! Фото: Tote Licht

– Господи, я скакала, как ребенок, от счастья и орала, что на улице световые столбы. Но мне пришлось быстро себя осадить, потому что явление порой может длиться несколько минут, а я их и так не с самого начала увидела, поэтому они могут пропасть в любой момент! Быстро хватаю фот, на аккумулятор не смотрю, натягиваю вторые штаны, по карманам куртки сую пару самых компактных объективов, ноги в руки и бежать, – написала на своей страничке жительница города под ником Tote Licht.

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