«Было доверие к гидам»: вдова альпиниста, погибшего на Эльбрусе, узнала о трагедии из новостей

Супруга погибшего на Эльбрусе альпиниста Вячеслава Борисова рассказала о последнем телефонном разговоре с мужем Фото: Ирина Ромашкина

Перед восхождением на Эльбрус гиды знали, что грядет непогода. Об этом «Комсомольской правде» - Тюмень» рассказала вдова погибшего альпиниста Юлия Борисова. Замерзший насмерть во время бури в горах 39-летний Вячеслав Борисов выходил на связь незадолго до восхождения.

Перед выходом в горы альпинист говорил супруге, что они уже должны были выезжать на ратраках в два часа ночи, но восхождение отменили.

– Накануне вечером он мне позвонил и сказал, что непогода, что ветер очень сильный, до 40 метров в секунду. Если будет 50 метров в секунду, то отменяют, – рассказала супруга. – Было доверие к гидам. Раз гиды ведут, значит, знают, что делают. И поэтому он пошел.

О трагедии в Кавказских горах она узнала из новостей.

– Я сама не знаю, как и что было. Все, что есть в новостях, то известно и мне, больше мне ничего не сообщают. Сначала в новостях услышала, что случилась такая ситуация. Потом начала обзванивать, мне сказали: «Да, была такая группа, он был в этой группе». Стала обзванивать дальше. Через «112» мне подтвердили: он в списке погибших. А потом уже МЧС мне стали звонить, – рассказала Юлия Борисова.

Вячеслав Борисов мечтал покорить Эльбрус Фото: с личной страницы в Instagram

Напомним, Вячеслав Борисов поднимался на Эльбрус в составе альпинистской группы туристов. Путешественники отправились на гору в непогоду, в 20-градусный мороз и попали в буран. Из 19 туристов погибли пятеро.

Отметим, это была вторая попытка погибшего Вячеслава Борисова восхождения на Эльбрус: в 2020 году альпиист не дошел до вершины всего 300 метров, поэтому решил попытать судьбу еще раз. Организацией путешествия занималась компания Elbrus.Guide, тур обошелся в 35 000 рублей. В своих соцсетях Вячеслав писал, что группа проходила акклиматизацию, ежедневно поднималась на вершину чуть выше и возвращалась в приют.

СКР по Кабардино-Балкарской Республике возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек при восхождении на гору Эльбрус по ч. 3 ст. 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

– Для оперативного проведения следственных и иных мероприятий создана следственная группа. В настоящее время следователями проводится осмотр тел погибших граждан, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Руководством следственного управления ход расследования взят на особый контроль, – сообщает ведомство.

Дополним, знакомые, коллеги, друзья погибшего тюменца вспоминают его только добрыми словами. Он работал менеджером по развитию промышленной безопасности и охраны окружающей среды в проектной организации, был женат, у погибшего осталось двое детей. Вячеслав играл в коллективе «Полиритмия» и был участником «Этнофестиваля». Любил природу, рыбалку и горы…