«Эльбрус не отпустил»: у погибшего тюменского альпиниста осталось двое детей

Знакомые, коллеги, друзья погибшего тюменца вспоминают его только добрыми словами Фото: с личной страницы ВКонтакте

«Я в горах! А горы ярко показывают последствия вредных привычек, самой вредной из которых является привычка быть несчастливым», – так погибший на Эльбрусе тюменец Вячеслав Борисов подписал один из последних постов в Instagram. Как рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень» товарищи ушедшего из жизни альпиниста, Вячеслав был постоянно на связи, общался с ребятами, рассказывал про восхождение.

– А сегодня такие вести… Пока не было списков погибших до последнего надеялись, что он жив... – рассказала собеседница издания, пожелавшая скрыть свое имя. – Он очень готовился к восхождению. В 2020 в феврале был на Эльбрусе, но не взошел. В этот раз получилось, но Эль не отпустил...

В прошлом году он не дошел до вершины Эльбруса всего 300 метров, поэтому решил попытать судьбу еще раз. Организацией путешествия занималась компания Elbrus.Guide, тур обошелся в 35 000 рублей. В своих соцсетях Вячеслав писал, что группа проходила акклиматизацию, ежедневно поднималась на вершину чуть выше и возвращалась в приют.

– Мы каждый вечер возвращаемся в приют, в котором живем, мы на акклиматизации ходим «пилами» - вышли утром, набрали высоту, например, 4200, вернулись в приют. На следующий день идем 4700, и так до самого штурма, – писал Борисов три дня назад. По его словам, штурмовать Эльбрус они не спешили – ждал погоду. – Все зависит от погоды, пока ждем благоприятного окна, смотрим прогноз.

В своих соцсетях Вячеслав писал, что на Эльбрусе группа проходила акклиматизацию Фото: с личной страницы в Instagram

По словам вдовы, перед восхождением гиды знали, что погода должна испортиться, шторм обещали после обеда. Экстремалы решились на подъем, но буря разбушевалась утром, около 10:00. Именно тогда случилась трагедия, которая унесла жизни пяти альпинистов.

Напомним, 39-летнего тюменца Вячеслава Борисова нашли спасатели без признаков жизни на вершине Эльбруса, куда он поднимался в составе альпинистской группы туристов. Путешественники отправились на гору в непогоду, в 20-градусный мороз и попали в буран. Как сообщает МЧС России, из 19 альпинистов погибли пятеро. СКР организовал доследственную проверку по факту ЧП, обстоятельства выясняются.

Дополним, знакомые, коллеги, друзья погибшего тюменца вспоминают его только добрыми словами. Он работал менеджером по развитию промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Тюменском инжиниринговом центре, был женат, у погибшего осталось двое детей. Вячеслав играл в коллективе «Полиритмия» и был участником «Этнофестиваля». Любил природу, рыбалку и горы…

– Он очень хороший человек, десять лет его знаю, очень добрый. Мы постоянно с ним встречались на «Этнофестивале», этот был последний... Он был участником «Полиритмии» (барабанил и дудел там), – рассказала собеседница погибшего.

Коллеги погибшего до последнего надеялись, что он жив

– У нас было столько планов и дел... Со слезами на глазах я вспоминаю те моменты, когда мы веселились, планировали рыбалку, походы в баню, помогали друг другу... казалось так будет всегда! На видео ты такой счастливый... – пишет в соцсетях его товарищ Дмитрий. – Только после всего произошедшего придаешь особенное значение твоим видео-публикациям, друг...

Даже те, кто пересекался с ним лишь раз, запомнили его добрым и счастливым человеком.

– Мы пересекались на фестивале в Тюмени давно очень. Очень он добрый человек, так душевно общался, – вспоминает участница «Этнофестиваля» Дарья. – Просто очень хорошее впечатление осталось как о добром человеке и часто наблюдала фотографии, где он с сыном. Я в шоке.

– Я с ним лично не виделся. У нас была с ним переписка. Но, когда увидел эту новость, я расстроился, если честно. Переписка была очень добрая, именно позитивный энергетика, то есть всегда получал от него такую массу добра и такого человеческого откровенного тепла, что такое ощущение, как будто бы я его реально отлично хорошо знал. Общались интеллигентно, на темы творчества, музыки, культуры. Этот человек в жизни был очень светлым и добрым, – рассказал «Комсомолке» Дмитрий Падерин.