Тюменские кандидаты от партии «Новые люди» могут пройти в Госдуму. Фото - партия "Новые люди".

У партии «Новые люди» есть все шансы пройти в Государственную Думу VIII созыва. Такой вывод сделал Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам социологического опроса. Кандидат от Тюменской области Павел Доронин считает, что в Госдуму могут попасть и представители региональной команды.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев представили результаты исследования на тему «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года». По прогнозу социологов, Новые люди преодолеют пятипроцентный барьер, оставив позади все остальные непарламентские партии.

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления пятипроцентного барьера – Новые люди. Чуть-чуть отстает «Партия пенсионеров». «Яблоко» вероятнее всего не пройдёт, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии могут не преодолеть пятипроцентный барьер», – заявил Валерий Федоров.

По данным ВЦИОМ, Новые люди – единственная непарламентская партия, у которой растет поддержка на протяжении всей кампании. Если в июне их поддерживали 1,2% опрошенных, то в июле – уже 2,5%, а по состоянию на 6 сентября – уже 3,8%. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг еще выше: 4,2%, и он растет с каждым днем. ВЦИОМ прогнозирует, что ко дню голосования рейтинг может превысить 6%.

Фото - партия "Новые люди".

«Мы видим, что 19-20% избирателей еще не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», – отметил Алексей Нечаев.

Кандидат в депутаты Госдумы от Новых людей в Тюменской области Павел Доронин оценил шансы региональной команды и призвал земляков активно участвовать в выборах.

«У меня никогда не было сомнения в том, что Новые люди получат поддержку избирателей. Идеи партии прогрессивны и очень своевременны. Мы видим, что они находят отклик, в том числе в Тюменской области. Сейчас у нашей страны есть уникальная возможность выбрать новый курс. Важен голос каждого, поэтому нужно идти на выборы», – сказал Павел Доронин.

Учитель химии Павел Доронин и предприниматель Владимир Цейтлин идут на выборы от партии «Новые люди» в Тюменской области.