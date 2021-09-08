Делегация от Тюменской области посетила Всероссийский форум наблюдателей партии «Новые люди». Фото - партия "Новые люди".

Более 200 сторонников партии «Новые люди» приняли участие во Всероссийском форуме наблюдателей в Москве. Об этом сообщила пресс-служба партии. Представители тюменского отделения также приехали на форум, чтобы подготовиться к предстоящей работе на избирательных участках.

За две недели до выборов депутатов Госдумы VIII созыва партия «Новые люди» провела в Москве Всероссийский форум наблюдателей. На него приехали более 200 сторонников Новых людей. Более половины регионов страны поучаствовали в форуме по видеосвязи. Посетила встречу и делегация из Тюменской области.

Чтобы «прокачать» навыки наблюдателей, для участников форума провели тренинги и мастер-классы. В ДК «Рассвет» воссоздали интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам – юристам и политологам.

«Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов», - открыла форум сторонница партии и телеведущая Елена Летучая.

Тюменский кандидат партии «Новые люди» Павел Доронин поделился мнением о необходимости подобного обучения. Он отметил, что каждому наблюдателю важно знать и понимать свои права и обязанности, чтобы обеспечить честность избирательного процесса.

«За прошедшие полтора года мы проделали большую работу. Мы верим в наших избирателей и несем ответственность перед ними, поэтому намерены защищать результаты голосования. Тюменская команда Новых людей прошла курс обучения. Теперь нам предстоит подготовить в регионе десятки компетентных и ответственных наблюдателей», - подчеркнул Павел Доронин.

Также он рассказал, что любой сторонник партии сможет принять участие в наблюдении за ходом голосования. Зарегистрироваться и присоединиться к команде наблюдателей можно по ссылке https://newpeople.ru/observer. Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве Новые люди планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тысячи избирательных участков.

Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны.

Тюменскую область на выборах в Госдуму от Новых людей представят кандидаты Владимир Цейтлин и Павел Доронин. Отдать свой голос жители региона смогут с 17 по 19 сентября.